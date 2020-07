El sector de alquiler de equipos de sonido, vídeo e iluminación lanza un SOS

La asociación de empresas de alquiler y servicios de equipos de iluminación, vídeo y sonido de Aragón (Silvis), que integra a unas 20 firmas y que da trabajo a unas 400 personas, lanza una petición de ayuda ante la "dantesca" situación en la que se encuentra el sector por la crisis del coronavirus y sus consiguientes restricciones sanitarias.

"Llevamos desde el mes de marzo con facturación cero, sin prestar ningún servicio. Los ERTE ayudan porque aportan una renta a los trabajadores y las exoneraciones decrecientes de la Seguridad Social también dan un poco de respiro. Pero el resto de gastos se pagan igual. El panorama es desolador y lo peor es la incertidumbre", ha explicado Luis Ángel Almárcegui, presidente de Silvis.

NOTICIAS RELACIONADAS Las salas de conciertos piden unas reglas de juego claras para retomar la actividad

El sector se ha visto duramente golpeado por la pandemia ya que ha sufrido a partir de marzo un 100% de cancelaciones de trabajos ante la imposibilidad de realizar eventos de carácter masivo. Y todo apunta que será uno de los últimos en salir de esta situación, pues a día de hoy las cancelaciones se prorrogan hasta bien entrado el año 2021, han revelado.

Uno de los hechos que está poniendo en peligro la supervivencia de estas empresas son las restricciones en los aforos en actos culturales, congresuales, deportivos y corporativos. "Pedimos soluciones que combinen las exigencias sanitarias con una llamada a la responsabilidad personal. Las Administraciones deberían hacer un esfuerzo por flexibilizar Si no se hace algo, se está abocando a las empresas a la desaparición y a los trabajadores al desempleo. Entendemos que no se hagan actos multitudinarios en las fiestas. Pero, ¿por qué no puede celebrarse un festival folclórico a las cinco de la tarde o por qué no puede tocar una orquesta en un café-concierto?", ha aseverado José Manuel Glaría, secretario de Silvis. En este sentido, han alabado la iniciativa de la Diputación de Huesca con el festival Sonna, que va a propiciar conciertos en las localidades altoaragonesas hasta el próximo septiembre.

"No queremos ayudas, lo que queremos es trabajar", han concluido.