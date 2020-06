Muere a los 98 años Carl Reiner, legendario cómico estadounidense

Carl Reiner, el legendario cómico estadounidense que creó series como 'El show de Dick Van Dyke' (1961-1966), ha fallecido este martes a los 98 años en su casa de Beverly Hills (Los Ángeles, EE.UU.).

Su asistenta Judy Nagy ha confirmado a los medios estadounidenses que Reiner había fallecido por causas naturales.

Compañero inseparable de otro histórico de la comedia como Mel Brooks, Reiner era también el padre del director y actor Rob Reiner, quien ha publicado este martes un emotivo adiós en Twitter.

"Anoche falleció mi padre. Mientras escribo esto me duele el corazón. Era la luz que me guiaba", ha dicho el realizador de películas como 'La princesa prometida' (1987) o 'Cuando Harry encontró a Sally.' (1988).

El fallecimiento de Carl Reiner llega apenas un par de días después de que se difundiera una fotografía en la que aparecía junto a Mel Brooks durante el cumpleaños de este y donde los casi centenarios humoristas vestían camisetas de apoyo al movimiento antirracista Black Lives Matter.

De la televisión al cine

Actor, director, guionista y productor, Reiner (Nueva York, 1922) lanzó su carrera televisiva en los años 50 con su participación en 'Your Show of Shows' (1950-1954), donde conoció a Brooks.

Juntos idearon posteriormente '2000 Year Old Man', un muy popular espectáculo de humor en el que Reiner entrevistaba a un hombre, interpretado por Brooks, que supuestamente había vivido dos mil años.

En la década de los 60, Reiner creó una de las comedias televisivas más exitosas de la historia en EE.UU.: 'El show de Dick Van Dyke' (1961-1966), que convirtió a Dick Van Dyke en una estrella y que sirvió asimismo para descubrir a Mary Tyler Moore ('La chica de la tele', 1970-1977).

También llevó su talento al cine.

Actuó en las comedias 'El arte de amar' (1965) y '¡Que vienen los rusos!' (1966) de Norman Jewison; e impulsó la trayectoria de un joven Steve Martin dirigiendo 'Un loco anda suelto' (1979).

"Adiós a mi mejor mentor en el cine y en la vida. Gracias, querido Carl", ha manifestado Martin en Twitter.

Reiner se puso también detrás de las cámaras en otras cintas como '¡Oh, Dios!' (1977) o 'Dos veces yo' (1984).

Las nuevas generaciones pudieron ver a Reiner como actor en la estelar trilogía de ladrones de guante blanco de 'Ocean's Eleven', que dirigió Steven Soderbergh entre 2001 y 2007; y también escucharon su voz en 'Toy Story 4' (2019) dando vida a un rinoceronte de juguete llamado Carl Reineroceros.

En los últimos años se dejó ver con apariciones esporádicas y como invitado en series como 'Dos hombres y medio', 'Póquer de Reinas', 'Parks and Recreation' o 'Angie Tribeca'.

A pesar de su longeva edad, Reiner era muy activo en Twitter y en su cuenta criticaba de manera habitual al presidente estadounidense, Donald Trump.

"Nada me complace más que saber que he vivido la mejor vida posible por haber conocido a Estelle (Stella) Lebost y haberme casado con ella, quien fue mi compañera para traer a este mundo necesitado y en evolución a nuestros hijos Rob, Annie y Lucas", escribió Reiner hace solo tres días en Twitter en homenaje a su esposa, la actriz Estelle Reiner (1914-2008).

En 2017 presentó un documental en HBO titulado 'If You're Not in the Obit, Eat Breakfast' (Si no estás en los obituarios, cómete el desayuno) en el que Reiner hablaba con estrellas que se mantenían en activo más allá de los noventa años como Stan Lee o Norman Lear.