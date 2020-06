Fallece el académico Federico Corriente

Federico Corriente Córdoba, silla ‘K’ de la Real Academia Española (RAE), ha fallecido a los 79 años. Era un prestigioso arabista y con fuertes vínculos con Zaragoza, ciudad en la que residía y de cuya Universidad era profesor honorario.

Nacido en Granada el 14 de noviembre de 1940, eligió la capital aragonesa para vivir sus últimos años ya que aquí desarrolló buena parte de su exitosa carrera. «He vivido en Granada, Valencia, Tenerife y Madrid. No me arrepiento de haber ejercido en Egipto, Marruecos, Estados Unidos, Brasil, Inglaterra y Rusia; pero mucho menos me arrepiento de regresar a Zaragoza y a España», declaraba a HERALDOen una entrevista en 2018.

Licenciado y doctor en Filología Semítica por la Universidad Complutense de Madrid, Federico Corriente fue catedrático en la Universidad de Zaragoza de lengua y literatura árabes (1976-1986 y 1991-2011) y profesor emérito (2011-2015). Asimismo, ocupó la Cátedra de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense (1986-1991).

Anteriormente, entre 1962 y 1965, dirigió el Centro Cultural Español, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, en El Cairo (Egipto). De 1962 a 1968 fue profesor de español y de lingüística semítica y hebreo en la Universidad Muhammad V de Rabat (Marruecos), y entre 1972 y 1976 fue catedrático de lingüística semítica, etiópico y árabe en la Universidad Dropsie de Filadelfia (Estados Unidos).

Autor de más de cuarenta libros, ciento noventa artículos y cincuenta reseñas, publicó, entre otras obras, distintos diccionarios de árabe-español y de español-árabe, así como otros textos de material didáctico (Gramática árabe, Introducción a la gramática y textos árabes y Vocabulario árabe graduado). Efectuó numerosas traducciones del árabe y del etiópico, así como de investigaciones semitísticas y arabísticas y de ediciones de textos árabes.

Desde 1992 era miembro correspondiente de la Academia de la Lengua Árabe de El Cairo. Era doctor honoris causa por la Universidad de La Laguna (Tenerife). Y el 6 de abril de 2017 fue elegido para la silla ‘K’ de la RAE, tomando posesión del mismo el 20 de mayo de 2018.