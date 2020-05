El discurso en defensa de los toros de un diputado aragonés que se ha hecho viral

Un discurso en defensa de la fiesta de los toros pronunciado en el último pleno de las Cortes por el diputado Ramón Celma se ha hecho viral. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular y portavoz de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente parafraseó a algunos ilustres taurinos y pidió respeto a los censores de los festejos.

"El mundo del toro está al borde de la quiebra total por el confinamiento del coronavirus y no podemos permitirlo entre otras cosas porque la historia del toreo está ligada a la de España, tanto que sin comprender la primera resultará difícil comprender la segunda", sentenció Celma en el arranque de su discurso.

"Creo que los toros es la fiesta más culta que hay en el mundo y no podemos dejar que el toro de lidia derrame vanamente su sangre en la alcantarilla de un lúgubre matadero de reses. El que no quiera ir a los toros que no vaya, pero que no hable de ecología ni de amor a los animales, porque no conozco a nadie que los ame más que los ganaderos y los toreros", prosiguió, utilizando extractos de José Ortega y Gasset, Federico García Lorca o Joaquín Sabina.

El pleno de las Cortes aprobó, con 23 votos a favor y la abstención de IU, una proposición no de ley en defensa de la cabaña de ganado bravo aragonés presentada por Vox. Santiago Morón, como portavoz de la formación de ultraderecha, se encargó de concretar el propósito de una iniciativa que contiene medidas para paliar los efectos de la crisis en un sector muy dañado por la paralización de los espectáculos taurinos.

Especialmente comprensivos se mostraron el propio Ramón Celma (PP), quien siempre ha ensalzado su apoyo a la tauromaquia, y Ramiro Domínguez (Ciudadanos), que recientemente protagonizó otro discurso en defensa del toro que también se hizo viral.