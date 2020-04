Las cinco recomendaciones de Javier Calvo Torrecilla

Javier Calvo Torrecilla es director y guionista de cine. Zaragoza, con puentes y afectos con la Rioja y San Sebastián, es el autor de 'Bocetos', de la serie 'Entre2aguas', que se proyectó en TVE, y del programa sobre la despoblación y la soledad del mundo rural, 'Sin cobertura', que emite Aragón Televisión. En esta sección propone «una selección para levantar el ánimo, disfrutar de la pausa, pasar estas largas tardes y reír a carcajadas».

DISCO

1. ‘La Fusa’. Vinicius de Moraes, Toquinho, Creuza. 1970. Recomiendo levantarse y directamente poner este disco. En estos tiempos de zozobra en los que necesitamos ánimo y equilibrio, la bossa nova sale al rescate y no te falla. Disco mítico que respira alegría, calma, amistad y el placer de lo pequeño.

CINE

2. ‘Doctor Zhivago’. David Lean. 1965. Con 11 años vi esta película y me enamoré del cine para siempre. Una épica historia de amor en un trasfondo histórico clave, la Revolución Rusa. Para fascinarse con la mirada de un poeta (Omar Sharif /Boris Pasternak) y admirar la fuerza de Julie Christie.

3. ‘Jennie’. William Dieterle, 1948. Una de mis favoritas. Un cuento mágico, poético e irreal. Una misteriosa historia de amor fuera del tiempo.

LIBRO

4. ‘El descubrimiento de la lentitud’. Sten Nadolny. La velocidad de nuestra sociedad ha sufrido un obligado frenazo. Tal vez sea un buen momento para reflexionar sobre la virtud de la lentitud y la pausa.

SERIE

5.‘The Office’. No soy nada seriéfilo, no sigo ninguna, pero esta es distinta. La recomiendo para ver antes de dormir y reírte a carcajadas (lo hago todas las noches). Consigue que me olvide de esta pesadilla.

PLANES DE OCIO

Vida y obra de ‘Mujeres en el arte’

http://conchamayordomo.com/mujeres-en-el-arte/

Concha Mayordomo es artista y comisaria de arte. Posee una web espectacular en diversos apartados, pero es recomendable la serie ‘Mujeres en el arte’. Presenta a artistas clásicas, modernas y posmodernas, a través de una breve biografía y de una selección de sus obras. Para ella, como decía Camus, «crear es vivir dos veces».

El historiador de la luz de Nuévalos

http://www.cadadiaunfotografo.com/2020/04/manuel-marin-chivite.html

Luis Martínez Aniesa es un fotógrafo e historiador de la fotografía nacido en Nuévalos. Desde 2009 mantiene un blog excepcional, ‘Cada día un fotógrafo’, donde ha mostrado con rigor, información y muchos ‘links’, día a día, a más de 4.000 artistas. Ayer le tocaba a Marín Chivite.

Anónimos de radio

www.resonar. org/ausencia

‘En la ausencia’ es una producción de Resonar. Es una serie radiofónica que anima Chuse Cotenax, una obra de ficción, y como tal debe entenderse para no llevarse disgustos con los tacos o los chistes de esas personas que graban mensajes anónimos, quizá en un lugar inadecuado.

El año de Delibes

http://www.fundacionmigueldelibes.es/

En 2020 se celebra el centenario del nacimiento de Miguel Delibes, y en su Fundación pueden verse sus obras, sus archivos personales, las rutas que surgen de sus libros, etc. Jesús Marchamalo coordinará varias exposiciones de esta efemérides.

Música para todos

https://www.facebook.com/fernando.rickenbacker

Fernando Rickenbacker es guitarrista y cantante del grupo zaragozano Los Modos. En su Facebook interpreta todos los días un tema, de su banda, un clásico o algo que le apetezca. Lleva 17 días haciéndolo y titula la serie: ‘Canciones desde el confinamiento’.