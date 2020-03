¡Compra música inédita para entregar guantes a los sanitarios!

El mundo de la música está mostrando su generosidad ante las consecuencias del coronavirus. Desde el primer momento, las bandas y los cantantes se han asomado a la ventana de internet para ofrecer actuaciones gratuitas para mitigar el aburrimiento que supone el confinamiento. Los siguientes en subirse a esta ola de solidaridad son los sellos independientes, que se han unido en la iniciativa ‘Music for gloves’ para recaudar dinero con el que adquirir material sanitario para entregarlo a los centros hospitalarios.

El mecanismo es muy sencillo. Las discográficas participantes han colgado en musicforgloves.bandcamp.com epés de cuatro canciones absolutamente inéditas o que serán editadas en el futuro. El precio mínimo para descargarlas es de 2 euros, aunque puede donarse una cantidad superior.

Una idea nacida en Zaragoza a través de Pedro Vizcaíno, el capitán de Grabaciones en el Mar, You Are The Cosmos y Topaz Hit Label. «Estamos viviendo unos momentos muy complicados y se me ocurrió que podíamos echar una mano. Primero pensé en hacerlo yo solo, poniendo a la venta unas canciones inéditas con fines totalmente benéficos. Pero en seguida me di cuenta de que merecía le pena compartirlo con otros compañeros. Y la respuesta ha sido maravillosa», explica.

A la llamada del editor aragonés ha respondido una amplia selección de sellos que se han sumado a esta aventura: Family Spree Recordings, Pretty Olivia Records, Hurrah! Música, Bickerton Records, Snap!!, Meritorio Records y Rocktopus Teaparty Records, además de los zaragozanos Gilda y You Are The Cosmos. «Se han ofrecido otros muchos más, pero lamentablemente no cuentan con material inédito», indica Vizcaíno.

Antonio Pérez Valcárcel, de Hurrah!, lo corrobora: «Cuando nos propusieron esta iniciativa, no lo dudamos un momento. Poner nuestro trabajo a disposición de la gente para que se puedan fabricar guantes de protección para esos auténticos héroes que siguen dándolo todo desde sus puestos de trabajo. Es una cadena solidaria que pone de manifiesto la fuerza que tenemos cuando nos unimos, una fuerza que, si se gesta alrededor de la música, debe servir también para poner en valor un sector bastante olvidado en ocasiones.