Ya hay nueva fecha para el concierto de Amaia en Zaragoza: el 16 de octubre 

La cantante Amaia Romero se encontrará con su público en Zaragoza el próximo 16 de octubre. Esa es la fecha a la que se ha trasladado el concierto previsto para el pasado 15 de marzo que tuvo que ser suspendido debido a la amenaza del coronavirus. El Auditorio de Zaragoza ha publicado este lunes el mensaje de One World Music en el que da a conocer la noticia. "Por fin ya tenemos las nuevas fechas para los conciertos de Amaia Romero" 5 de septiembre, Murcia; 20 de septiembre, Sevilla; 16 de octubre, Zaragoza. Como todos los eventos, hemos hecho un pequeño parón, pero no pasa nada, vale la pena esperar", dice el mensaje publicado en las redes sociales, en el que se hace un guiño al título del trabajo que va a presentar la cantante navarra: 'Pero no pasa nada'.

La ganadora de la exitosa edición de 2017 del concurso 'Operación Triunfo' avanzó en junio pasado el título de su disco, así como las catorce fechas de su primera gira en solitario, que arrancó el pasado el 5 de octubre en el Teatro Baluarte de Pamplona y estaba previsto que acabara el 18 de abril de 2020 en el Cartuja Center de Sevilla, pero el paréntesis obligó a posponer los tres últimos de Zaragoza, Murcia y Sevilla cuya nueva fecha se ha dado a conocer ahora.

En su tour ha pasado por escenarios tan emblemáticos como el Liceo de Barcelona el 20 de diciembre o el Circo Price de Madrid el 17 de enero de 2020.

'Pero No Pasa Nada' se grabó entre febrero y marzo de este año entre Chile y Argentina junto al líder de la banda de este país 'Él Mató A Un Policía Motorizado', Santiago Ariel Barrionuevo, más conocido como Santi Motorizado.

Amaia Romero (Pamplona, 1999) se declaró ganadora de 'OT 2017' en un programa especial seguido por 3,9 millones de espectadores (30,8 por ciento de cuota de pantalla), solo una semana después de ser elegida también por la audiencia junto a Alfred García para representar a España con 'Tu canción' en la final de Eurovisión 2018.