La agenda cultural de Zaragoza empieza a tiritar por el coronavirus

La agenda cultural de Zaragoza empieza a sentir los efectos del coronavirus, aunque por el momento buena parte de los cines, salas de exposiciones y de conciertos mantienen la actividad. A fecha y hora de hoy, porque todos coinciden en afirmar que la situación está evolucionando con tal velocidad, que en el plazo de dos o tres horas la situación puede haber cambiado por completo. Instituciones y agentes culturales con sede en Madrid o Barcelona son las primeras que han reaccionado a la crisis del coronavirus. Así, FNAC y El Corte Inglés (Ámbito Cultural) decidieron suspender ayer todas sus actividades culturales. También lo han hecho editoriales como Ediciones B, que tenía previsto presentar este jueves en Zaragoza la última novela del escritor aragonés Luis Zueco, 'El mercader de libros'. El acto se iba a celebrar en el salón de plenos de la DPZ, aunque desde la institución provincial se subraya que la suspensión ha sido decidida por la editorial, y que de momento la actividad cultural de la diputación se mantiene "con normalidad".

Lo mismo ocurre en la Universidad de Zaragoza, donde la situación se vigila minuto a minuto. "A día de hoy todo se mantiene -subrayan fuentes universitarias-. Pero llevamos un tiempo ya en el que para cada acto que vamos a celebrar, consultamos previamente a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón. De momento no se ha visto necesario suspender nada, pero la crisis está evolucionando de tal manera que igual esta tarde la situación es distinta".

En los teatros municipales también se mantiene la calma. José María Turmo, presidente del Patronato de Artes Escénicas señalaba esta mañana que "de momento la programación sigue igual. Los dos últimos espectáculos que hemos tenido, 'Don Giovanni' y la 'La última tourné' han estado prácticamente llenos. El de este fin de semana, 'Esperando a Godot' no está a ese nivel todavía, pero la obra tiene tanta calidad que no dudamos de que tendrá muy buena entrada en todas sus funciones. La siguiente producción, 'Viva Broadway', ha vendido también muchas localidades. Pero esto es a fecha y hora de hoy, dentro de seis horas la situación puede ser distinta. No me atrevo a ser optimista ni a ser pesimista".

El Teatro de las Esquinas únicamente ha sufrido la cancelación del concierto que la italiana Maria Mazzotta debía ofrecer el próximo 28 de marzo. “El resto de la programación se mantiene. No hemos recibido ninguna indicación para lo contrario. Y los espectadores se están comportando con normalidad, no se han producido devoluciones de entradas”, han explicado.

El Auditorio, que ayer canceló el esperado concierto de la pianista china Yuja Wang “por indisposición”, prosigue con sus actividades con toda normalidad. “Estamos a merced de lo que nos digan las autoridades sanitarias y políticas. Pero, hasta ahora, seguimos adelante con todos los actos”, ha manifestado Miguel Ángel Tapia, director de la institución.

El Ámbito Cultural del Corte Inglés ha cancelado todas sus actividades por espacio de 15 días, una directriz que seguirán todos los centros de todo el país. Y la librería Antígona ha cancelado la presentación que el próximo sábado debía efectuar la escritora Pilar Salamanca.

La conferencia que el abogado Antonio Garrigues Walker tenía previsto ofrecer mañana en el Patio de la Infanta ha sido cancelada. Y la Fundación Ibercaja también ha suspendido uno de los actos con motivo del Día Internacional de las Matemáticas que debía haberse celebrado hoy. La entidad bancaria decidió ayer cancelar durante 15 días todas las actividades culturales de sus centros en La Rioja.

Por su parte, los responsables de los Cines Palafox, Aragonia y Cervantes han optado por “no hacer comentarios” sobre si está afectando la crisis del coronavirus.

Todas las fuentes consultadas, en cualquier caso, subrayan que se seguirán en todo momento las instrucciones que den las autoridades sanitarias.