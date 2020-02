‘Tierra’ es una novela que, en palabras de su autor, “plantea preguntas difíciles de responder y habla de aquellas verdades que, a pesar de buscarlas, una vez las conocemos preferiríamos no saber”. Con esta sugerente propuesta Eloy Moreno (Castellón, 1976) aterrizaba este lunes en la capital aragonesa para presentar su última novela.

Se trata de su novela “más extensa, original y especial” que llega tras otros éxitos como ‘El bolígrafo de gel verde’ –del que se han vendido más de 200.000 ejemplares-, ‘Invisible’ o ‘El regalo’. “Cada novela es muy distinta, el lector nunca sabe lo que va a encontrarse entre sus páginas pero tienen algo en común y es que siempre intento dejar un poso de reflexión durante unos cuantos días en el lector”, asevera Moreno.

En este caso, ‘Tierra’ ofrece al lector una rotunda crítica a la industria del espectáculo y a la falsa felicidad eterna que se vende en las redes sociales al tiempo que lo pone en una compleja tesitura: ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por alcanzar la fama?

La obra combina dos tramas, una inicial en la que los dos protagonistas, Nel y Alan, hermanos e hijos de un magnate de la televisión, son conducidos a una cabaña para comenzar un juego mientras que, por otro, se desarrolla un ‘reality show’ en el que ocho 'influencers' han decidido aislarse del mundo para siempre y de manera completamente voluntaria.

“Me adentro en otro fenómeno muy actual como es la falsa felicidad eterna que aparentemente se vende en las redes sociales, pensamos que todo lo que vemos es real pero suele ser todo lo contrario”, admite el autor, que critica que, en muchas ocasiones, se trata de personas que “pasan más tiempo esforzándose por parecer felices en las redes sociales que siéndolo”.

Algo que, desde la publicación de su anterior novela, ‘Invisibles’, que aborda la temática del acoso escolar y que ha abierto la puerta a más de un centenar de centros escolares de toda España, también se detecta en las aulas. “Hoy en día le preguntas a un joven que qué quiere ser de mayor y te dice que 'influencer' y te das cuenta de que no entienden lo que hay detrás de esa fama efímera”, reivindica.

Esta novela se ha convertido en lectura obligatoria para estudiantes de cursos comprendidos entre 6º de primaria y 2º de la ESO, entre ellos los alumnos de Corazonistas, en Zaragoza, que este mismo lunes tenían la oportunidad de intercambiar impresiones con Moreno sobre esta obra. “A la hora de abordar mis novelas me nutro de experiencias, vivencias e historias de la gente que me rodea, también de quienes me escriben a través de las redes. Paso mucho tiempo hablando con la gente”, admite.

Islandia como telón de fondo

La novela se ubica en un escenario muy concreto, Islandia, un país por el que siente especial predilección y al que Moreno ha viajado en tres ocasiones. El continente blanco le sirve de telón de fondo –y de portada- de ‘Tierra’. “Todos los sitios en los que transcurren mis historias son reales, de hecho esta novela sirve de guía para visitar este país”, bromea. Un escenario que, explica, “es lo más parecido a la Tierra que aún te puedes encontrar en la Tierra”, señala.

“Islandia tiene una superficie como la de Portugal pero la población apenas iguala a la de Alicante. Pueden pasar varios días sin que te cruces con nadie”, continúa, mientras sostiene uno de los ejemplares entre sus manos. Un lugar para el recogimiento, la reflexión, para encontrarse con uno mismo… precisamente algo en lo que pretende convertirse su último libro.