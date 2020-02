Novedades Carminha: "Dedicarse a la música es como hacer un salto mortal"

¿Cuál es su primer recuerdo musical?

En el coche de mis padres, escuchando sus artistas favoritos. La música de radiocassette influyó de forma muy potente en mi vida.

¿Qué sonaba en aquellos viajes infantiles?

Desde Golpes Bajos –que me siguen flipando–, Siniestro Total –que me encanta–... Y mogollón de ‘new wave’ y esas cosas que estaban de moda en los años ochenta.

Mamó de niño toda la Movida gallega.

En Galicia tenemos la suerte de que la gente empatiza mucho con las bandas de la tierra. De hecho, a nosotros nos ocurre los mismo. En ese sentido, es una maravilla formar una banda en Galicia. Sientes el respaldo de la gente. De chavalín estaba enganchado al programa ‘Xabarín Club’, de la televisión gallega, en el que salían videoclips de grupos de la Comunidad. Todos compartimos un sentimiento que se va renovando generación tras generación y eso es un orgullo.

¿Siempre tuvo claro que se dedicaría a la música?

Era una posibilidad. Estudié en el Conservatorio desde muy pequeño saxofón, un instrumento que hace tiempo que no toco. La fascinación por la música era total. Por ejemplo, me hice muy fan de Violadores del Verso y de toda esa movida que había en Zaragoza en los noventa. Al final, dedicarse a la música es como hacer una pirueta para atrás con salto mortal y que te salga bien. Es algo que va ocurriendo, no es premeditado, no hay un camino marcado. Montamos Novedades Carminha, ha ido pasando el tiempo y ahora vivimos de la música. Nunca lo piensas hasta que te ocurre.

Hay que ponerle mucha pasión a este oficio.

No sabemos hacerlo de otra forma. Cuando algo te gusta tanto, le dedicas las horas que haga falta sin esperar nada en concreto. No lo veo como un trabajo. No hay nada seguro. Le doy gracias a la vida continuamente por lo que nos está sucediendo.

¿Tenía un plan B profesional?

Todos los del grupo fuimos a la Universidad, pero la música nos tira mucho.

El suyo es un ejemplo de carrera construida peldaño a peldaño.

Montamos la banda en la época universitaria porque nos molaba tocar, juntarnos con los colegas, conocer a gente y beber cervezas. Fuimos sacando maquetas y discos... y así hasta hoy. Vamos día a día. Hay artistas que pegan pelotazos, pero nosotros no somos estrategas del márquetin. Todo ha sido muy natural.

¿Qué lugar ha ocupado Aragón en su trayectoria?

Nuestras primeras actuaciones en Zaragoza fueron en el barrio de Torrero. Teníamos relación con gente de la escena punk zaragozana y gracias a ellos presentamos nuestro primer disco. Tenemos muchos amigos en Zaragoza. Sabemos lo que es el Zorro a las seis de la mañana. También hemos tocado en la Lata de Bombillas y en las fiestas del Pilar, que son míticas. Y en Huesca hemos ido al Veintiuno. Desde que tocábamos ante 20 personas en un garito hasta este sábado que llenaremos la sala Oasis, nos sigue emocionando este camino. Vemos que la movida sube.

¿Cómo vive este ascenso al primer plano, labrado al margen de las multinacionales discográficas?

La cosa ha ido a más poco a poco, pero se ha acelerado con ‘Ultraligero’, nuestro último disco. Nos ha comenzado a conocer mucha gente. Hacemos ‘sold outs’ en muchos de nuestros conciertos. Tocamos en escenarios grandes en los festivales. Las visitas en el ‘streaming’ se han disparado.

¿Cuál es el secreto de ese éxito?

Creo que se debe a que somos muy honestos. Hacemos cosas que nos gustan y cada vez llegan a más público. No forzamos nada.

¿Cómo se maneja la amistad de los cuatro integrantes de la banda con la popularidad y el nuevo estatus?

Para nosotros es fundamental seguir siendo cuatro colegas. En lo artístico, Novedades Carminha tiene mucho que ver en lo que vivimos en el día a día. Lejos de separarnos, el éxito nos está estrechando los lazos. Pasamos muchísimas horas juntos. Toco madera para que sigamos así mucho tiempo.

Eso se trasluce en los conciertos, que son una fiesta.

Los discos requieren un proceso más reflexivo.Pero en directo nos formamos como una banda de rock and roll y nos comportamos como tal. Para nosotros el rock and roll consiste en pasarlo nosotros genial para transmitir eso a la gente. En el momento en que no nos divirtamos, esto se acabará. Pero con canciones como las actuales, creo que tenemos cuerda para rato.

Una de las canciones más emblemáticas del último disco es ‘Verbena’. Toda una declaración de intenciones.

Nosotros venimos de ahí. En Galicia las verbenas forman parte de la cultura popular. Se junta gente de todas las edades y de todas las condiciones sociales. Son actos transversales en cuanto a público y en cuanto a estilos de música, algo que a nosotros también nos sucede. Somos gente sin prejuicios. Las verbenas son una escuela que reivindicamos y me encanta que, hoy por hoy, ‘Verbena’ sea nuestra canción más aclamada.