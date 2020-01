Bunbury confirma que el adelanto de su nuevo disco está a la vuelta de la esquina

El cantante Enrique Bunbury ha confirmado con el comienzo del año que en breve lanzará un nuevo disco, cuyo primer adelanto, ha asegurado en las redes sociales, está a la vuelta de la esquina.

Con una carta firmada por él mismo, el zaragozano dice que este nuevo trabajo es "muy importante para él".

La carta al completo es la siguiente:

"Querid@os todo@s:

Lo primero y más importante desearos lo mejor para este año 20 que hoy empieza. Espero que os traiga lo que os merecéis y que vuestros deseos se cumplan.

Personalmente, este año se me presenta especialmente emocionante. En unos pocos días podréis escuchar el primero de los adelantos de mi nuevo álbum.

Hemos trabajado muy duro durante todo el año ya pasado. Este es un disco muy importante para mí. Tremendamente personal. Creo que hay en sus surcos composiciones musicales, versos, melodías y producción que me parecen de valor. No me importa confesar abiertamente el cariño y el amor que siento por esta nueva grabación, que mira al presente y a mi manera de sentir el día de hoy.

Me gustaría que lo escucharais con los oídos bien abiertos para conocer y comprender y dejaros llevar por la emoción y la capacidad de sorpresa. En este álbum nada es lo que parece a primera escucha y sus canciones están abiertas de par en par a lo inesperado.

Deseo que lo disfrutéis porque os entrego algo muy valioso para mí."

Este nuevo disco será, previsiblemente, el que cope el concierto que el artista dará en Zaragoza, el próximo septiembre, dentro del festival Vive Latino.

A principios del mes pasado, el músico lanzó también a través de las redes sociales, un vídeo de solo siete segundos en el que aparecía entre sombras y de espaldas, con una música misteriosa y el 'hashtag' 2020 sobreimpresionado.

El clip-cebo dio pie entonces a numerosas especulaciones de sus seguidores que, mayoritariamente se lo tomaron como el anuncio de un regreso discográfico que este jueves se ha confirmado.

El último trabajo discográfico de Bunbury es de este mismo año: se trata de ‘California Live!!!’, un álbum en directo grabado durante los cuatro conciertos que el artista dio en ese Estado norteamericano en abril de 2018, en el marco del ‘Ex-Tour 17-19’.

Su disco más reciente de estudio data de 2017, 'Expectativas'. Subido íntegramente en YouTube el día de su lanzamiento, el disco físico logró, no obstante, ser número 1 en ventas en España en su primera semana a la venta.