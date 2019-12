Javier Roldón, el aragonés que se ha erigido en una referencia en la masterización de discos

Su nombre no aparece en los titulares de prensa ni su imagen copa portadas de las revistas especializadas. Tiene que conformarse con figurar apenas en letras diminutas en los créditos de los discos en los que interviene. Sin embargo, su aportación es vital para que las canciones de importantes artistas y sellos suenen radiantes. Lo suyo es el arte de la masterización.

Javier Roldón Bermejo (Zaragoza, 1979) está considerado uno de los profesionales más reputados de España en el ‘mastering’, una especialidad que consiste en «la preparación artística y técnica que necesitan un disco o unas canciones para sonar de forma competitiva o profesional», define. Por sus manos han pasado el último lanzamiento de Kase.O, El Columpio Asesino, Bigott, Tachenko, Tulsa o Alondra Bentley, además de decenas de referencias de la escena independiente, como Subterfuge, Limbo Starr, Guerssen, Boa, Grabaciones en el Mar o You Are the Cosmos.

La vida de este zaragozano transcurre en los treinta metros cuadrados de su estudio, llamado Vacuum Mastering. Un habitáculo repleto de consolas con costosas máquinas repletas de válvulas, botones y luces. Una especie de sala de máquinas de la nave Enterprise de ‘Star Treck’ que abruma al visitante pero que controla con impactante maestría. Ecualizadores estadounidenses y polacos, etapas de potencia francesas, compresores americanos... Alguno de los artilugios se dispara hasta los 9.000 euros y ninguno baja de 3.000. «Son unas máquinas muy caras por su morfología, pero son imprescindibles para efectuar mi labor», explica.

Roldón, que se maneja con una agenda de al menos dos meses vista, no se limita a una aséptica labor técnica y tecnológica cuando trabaja en unas canciones, sino que ejerce prácticamente de investigador para conocer las circunstancias que rodean los sonidos. «Suelo reunirme con los productores y con los músicos para empaparme de todos los detalles. Les pregunto cómo han ido la grabación y las mezclas, qué temas les gustan más... Toda esta información me resulta de gran utilidad para darle el ‘tono’ o la línea a seguir al sonido», revela.

Una labor de orfebrería, efectuada en sesiones que no exceden las cuatro horas seguidas por la fatiga auditiva, que tiene el poder de realzar y redondear un disco.

¿Cómo ha terminado este zaragozano en un mundo tan específico y delimitado? La respuesta es simple: la pasión por la música. Una afición que cultivó desde niño. «Con 5 años ya devoraba vinilos en mi tocadiscos Fisher-Price. Mi madre me despertaba cada día con un disco infantil. Además, en casa se escuchaba mucho a cantautores como Silvio Rodríguez y Labordeta, música clásica y los Beatles. Todo ese caldo de cultivo me introdujo la música en el corazón y jamás me ha abandonado», rememora.

La irrupción del grunge en 1992, con Nirvana a la cabeza, fue el siguiente y definitivo acicate para crear su primera banda, Corduroy, formada con compañeros del instituto Ramón Pignatelli. Posteriormente, formaría parte de Bronski, grupo con el que se alzó vencedor del concurso Muévete para valores emergentes.

Sin embargo, su vertiente profesional la descubrió cursando estudios en la desaparecida Escuela de Técnicos de Sonido Silco. Se fogueó recorriendo Aragón en un camión montando y desmontando equipos para conciertos. Siguió formándose en Madrid, en el SAE (School of Audio Engineering) y completó esta etapa visitando la Mastering Mansion y el estudio de Billy Stull –una eminencia– en Texas (EstadosUnidos). Con estos conocimientos y la ayuda del SACME (Servicio de Apoyo a la Creación de Empresas y Mejora Empresarial), se lanzó a la incierta aventura de consagrar su vida a la masterización. El tiempo le ha dado la razón.