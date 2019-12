Plácido Domingo se reencuentra con los aplausos de Les Arts de Valencia en su vuelta a los escenarios españoles

El cantante y director Plácido Domingo se reencontró la noche de este lunes con el público del Palau de les Arts de Valencia con 'Nabucco', donde encarna al rey que da nombre a esta majestuosa obra de Verdi. Los espectadores recibieron con aplausos la interpretación del artista y del resto del reparto, especialmente de la soprano Anna Pirozzi en el papel de Abigaille.

El artista protagoniza en el coliseo valenciano la ópera 'Nabucco', que supone el regreso de Domingo a los escenarios españoles tras las acusaciones de acoso sexual de una veintena de mujeres.

El intérprete -que encarna el papel protagonista para las cuatro primeras representaciones de este título, que ha agotado todas las localidades- aprovechó su actuación en Valencia para romper el silencio en torno a ese asunto.

En dos entrevistas concedidas a 'ABC' y 'El Confidencial' aseguraba, entre otras cosas, que "nunca" se ha comportado "de la manera agresiva, acosadora y vulgar". Y añadía: "He sido galante, pero siempre en los límites de la caballerosidad".

Este lunes volvía a hablar sobre el tema en 'Corriere della sera', donde aseveraba que la presunción de inocencia es algo que "prevalece en Europa" frente a la "tentación de la condena inmediata", en alusión a su situación en Estados Unidos, donde se han cancelado varias de sus actuaciones tras la veintena de acusaciones de acoso sexual surgidas en los últimos meses.

En las declaraciones a 'El Confidencial', el artista español se refería a su vinculación especial con Les Arts. Afirmaba que volvía "con enorme entusiasmo por volverse a presentar ante el público español el de València en particular".

Ya avanzaba también que había recibido "una bienvenida muy emocionante por parte de todos en el Palau de Les Arts" durante los primeros días de ensayos. "Ha sido muy reconfortante saludar y volver a ver a amigos y colegas, así como el poder enfocarme en los ensayos y la preparación de 'Nabucco'", decía.

En cuanto al público, manifestaba: "Le pienso dar todo, entregarme entero como lo he hecho siempre y como lo merece y espera. El público de València ha sido espléndido conmigo estos últimos diez años que vengo viniendo al Palau".

En esta misma línea, hacía notar que "tiene un cariño muy especial por este teatro, por su orquesta y su coro que son extraordinarios". "He tenido todo tipo de colaboraciones con ellos --prosigue-- y me enorgullece la trayectoria que he podido forjar con el Palau de les Arts. Estoy especialmente orgulloso del Centro de Perfeccionamiento en el Palau que lleva mi nombre".

Ya en términos estrictamente artísticos, Plácido Domingo aborda con 'Nabucco' una nueva incursión en el repertorio de barítono verdiano en Les Arts, algo que inició en 2013 con Francesco Foscari en 'I due Foscari', título al que siguieron los papeles protagonistas en 'Simon Boccanegra' (2014), 'Macbeth' (2015) y los roles de Giorgio Germont en 'La traviata' (2017), y de Rodrigo en 'Don Carlo' (2018).

El madrileño después de sus conciertos, como director y cantante en la pasada temporada, se sube al escenario de la Sala Principal para cantar las cuatro primeras funciones de este título (días 2, 5, 8 y 11 de diciembre). Por su parte, el barítono Amartuvshin Enkhbat interpretará el rol del rey babilonio los días 14 y 16.