Los sintetizadores de los 80 toman Zaragoza

Aún no saben muy bien cómo se liaron tanto la manta a la cabeza. Llevan seis años trabajando en el proyecto y por fin este jueves podrá verse en Zaragoza. Se trata de un documental sobre la música de los sintetizadores de los años 80, que se estrenará en los cines Aragonia (20.00) en el marco del Festival de Cine de Zaragoza. La película está escrita y dirigida por Iván Castell y producida por Javier Moreno, ambos zaragozanos, que han contado con el respaldo de la factoría estadounidense 9am Media Lab LLC.

“El documental mezcla nostalgia por la cultura popular de los 80 y música un paso anterior a la electrónica. Habla de procesos creativos, de artistas que se mantuvieron anónimos en su momento y cuenta con infinidad de referencias culturales”, explica Iván Castell, que ejemplifica el synthwave’ con el sonido de ‘Blade Runner’.

Javier Moreno comenta que series como ‘Stranger Things’ han recuperado “el gusto por la estética y la música de los 80, en cuyas bandas sonoras se echó mano de los primeros sintetizadores”. En este sentido, ‘The Rise Of The Synths’ -que así se llama el documental- es “un viaje en el tiempo hacia las raíces de una escena musical que no había sido abordada hasta el momento”.

La película, que ha sido rodada en ocho países a lo largo de dos años, está narrada por el icónico director de cine y músico John Carpenter, que mostró su entusiasmo por el proyecto desde el minuto cero y que ha respaldado la producción. “Uno de los valores de la película es que pone cara a artistas del ‘synthwave’ que, a pesar de haber puesto música a infinidad de películas y videojuegos, nunca se habían considerado como tales y que hablan por primera vez a las cámaras”, comentan los autores.

Moreno y Castell explican que comenzaron con una modesta campaña de micromecenazgo, pero que luego el proyecto fue cogiendo cuerpo y con este ‘crowfunding’ se consiguieron 70.000 dólares. Después se logró también la colaboración de inversores privados y la producción cuenta con la participación de Movistar+ y el apoyo del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza. Para procurar más fondos también se lanzó en 2017 un disco doble con lo más granado de este tipo de música, “cuya versión en vinilo se agotó en 24 horas”, explica Castell, que ya anteriormente había dirigido el corto ‘Nave 527’ y el documental ‘Trovadores’.

Tras su presentación en Barcelona a principios de noviembre en el Festival In-Edit, donde colgó el cartel de “sold-out”, la película se estrenó a nivel internacional el pasado día 15 en Londres, en el marco del Doc’n Roll Film Festival, que llevará el documental a cines de otras doce ciudades de Inglaterra e Irlanda.