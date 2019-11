Sudy King, el cantante que huyó de la muerte en Venezuela y relanza su carrera en Zaragoza 

«Nací en 1989 en la ciudad de Coro, capital del estado de Falcón y situada en una llanura costera al occidente de Venezuela. Me crié y crecí en el barrio de La Florida, donde tenía muy pocas posibilidades para progresar e incluso de seguir vivo por culpa de las drogas, la violencia y la corrupción. Muchos de mis amigos y conocidos murieron en tiroteos. Yo marché y encontré el camino gracias a la música y al baile». Este contundente testimonio lo pronuncia Leonardo Jiménez, un cantante y bailarín que lleva instalado casi dos años en Zaragoza. Bajo el nombre artístico de Sudy King, aspira a cumplir el sueño de vivir de sus canciones. Un empeño en el que está invirtiendo todos sus esfuerzos... y ya está recibiendo los primeros réditos en forma de miles de reproducciones en Youtube.

A sus 30 años, acumula un bagaje vital descomunal, aprendido en la inmisericorde universidad de la calle. «Siempre tuve muy claro que, si quería tener un futuro, debía escapar de mi tierra. Con 24 años lo dejé todo y me instalé en Santa Marta (Colombia). Pero aquello era más de lo mismo y en apenas tres meses dí el salto a Europa, concretamente a Oporto (Portugal). Fue mi puerta de entrada a mi gran meta:España», rememora.

Corría 2014 cuando desembarcó en Madrid con la billetera exigua pero el corazón palpitando por las oportunidades que adivinaba. Sin embargo, los inicios no fueron muy halagüeños. «En Madrid dormí muchos días en la calle, pasé frío y se me cayó el mundo encima. Pero no podía rendirme, no podía permitírmelo. Me propuse salir adelante en esa ciudad que se mueve a tantísima velocidad», comparte.

El baile –en especial el ‘break dance’–, en el que tanto se había prodigado en su adolescencia venezolana, acudió a su rescate. «Comencé a bailar junto a un grupo de amigos en la Puerta del Sol. Nos llamábamos Madrid Frao. Yo soy un bailarín autodidacta, que aprendió viendo vídeos en internet y por puro instinto. Poco a poco fuimos progresando, nos contrataron en discotecas de moda como Opium o Shoko y vimos que podía ser una salida profesional», prosigue.

Una escalada que vivió su momento cumbre con la participación en 2017 en el programa ‘Got Talent’, de Telecinco. «Gustamos al público desde el primer momento y fuimos superando rondas hasta alcanzar las semifinales. Fue una experiencia maravillosa que nos dio muchas proyección y que nos sirvió para conseguir actuaciones», indica. Jorge Javier Vázquez, integrante del jurado del concurso, dijo de ellos: «Es uno de los mejores grupos que ha pasado por ‘Got Talent’».

Terminada la etapa con Madrid Frao, la siguiente escala en el itinerario artístico de Leonardo ha sido Zaragoza, urbe que le ha inspirado en su incipiente carrera musical. «Desde el primer día que conocí Zaragoza sentí una conexión especial. Me recuerda a las cosas bonitas de mi ciudad natal. Hasta mi hijo Leo –de dos años– es mañico», asevera.

No exagera en este entusiasmo por la capital aragonesa. Basta con repasar los videoclips que comparte en su canal de Youtube para corroborarlo. Diferentes escenarios de Torrero-La Paz o del parque Grande –además de Cadrete o Calamocha– son inmortalizados al son de Sudy King.

Sus canciones nadan en las aguas de la música urbana tan en boga, como el trap y el reggaeton, aunque tampoco esquiva el pop de guitarras. Junto a los productores zaragozanos G. Lesson y Reyssen ha lanzado varios temas, como ‘Tengo el level’, ‘Sin compromiso’ o ‘Tiro pa alante’, un título que define su filosofía. En el horno compositivo ya tiene preparada una nueva colección de canciones que verán la luz en breve y que estarán disponibles en todas las plataformas digitales.

«La música es mi vida. No voy a parar», concluye.