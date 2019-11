Los Rolling Stones más imberbes y pardillos salen a la luz

Todavía quedaban dos años para que la formación británica firmara uno de sus primeros clásicos -'I Can't Get No (Satisfaction)'- y seis para que se autoproclamaran, sin atisbo de modestia alguna, «la banda de rock and roll más grande del mundo». Por eso las imágenes que ha rescatado del olvido el fotógrafo Gus Coral son tan emocionantes como extrañas, porque muestran a los Rolling Stones más imberbes y pardillos y, al mismo tiempo, la seriedad y la concentración que se deja ver en sus rostros ya apuntan a que lo bueno estaba por llegar.

Son varias fotografías en blanco y negro que recogen no solo uno de los primeros bolos que la banda ofreció en Cardiff, Gales, en 1963, sino también una de sus primeras sesiones de grabación en el estudio De Lane Lea de Londres. Las imágenes han permanecido guardadas bajo la cama del fotógrafo durante más de cincuenta años hasta que Coral se ha decidido a hacerlas públicas.

Las instantáneas capturan los humildes comienzos de la banda, mucho antes de que se convirtieran en sus satánicas majestades. Una divertida fotografía muestra a los músicos reuniendo dinero para pagar la carrera de un taxi. En otra, vemos a un Mick Jagger sentado en una silla de mimbre mientras se fuma un pitillo y otra más repara en una decena de seguidoras, bajo la lluvia, esperando a la banda.

Mick Jagger Agencias

Coral, que tenía 26 años cuando tomó las fotografías, relata a Reuters que ya cuando realizó aquel trabajo tuvo claro que el grupo iba a ser grande. "Obviamente, no sabía que iban a durar tantos años y que serían tan exitosos, pero sabía que eran especiales", afirma.

Y destaca, en este sentido, que enseguida percibió la profesionalidad de Jagger y los suyos -Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts y Brian Jones-, a los que retrató antes de grabar 'I Wanna Be Your Man' en el estudio. Ese mismo día, Coral se desplazó junto a algunos amigos a Cardiff para seguir a la banda. Su intención era registrar en imágenes el concierto que los Stones iban a dar allí. Una vez allí, comenta, tuvo acceso a todas las áreas del recinto. "Eran completamente naturales. No posaban ni buscaban publicidad de ningún tipo", explica.

Sus imágenes se exhibirán en una exposición llamada 'Black & White Blues - Where it all Began' en The Curtain, en Londres, del 18 de noviembre al 2 de diciembre.