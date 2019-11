El Gobierno de Navarra conserva, de manera alegal, más de 1.000 piezas arqueológicas de época prehistórica y romana encontradas en los últimos años por un particular en un yacimiento de Sos del Rey Católico. Fuentes del Gobierno de Aragón, a preguntas de este periódico, señalan que el Departamento de Educación y Cultura conoce la situación, las ha reclamado ya, y existe voluntad, tanto por parte del Gobierno navarro como de la familia donante, de que las piezas regresen a Aragón.

No hay fecha de momento para ese retorno, y la discreción del Departamento de Educación y Cultura aragonés no disipa las sospechas sobre la actuación de las autoridades navarras. Si las piezas son de procedencia aragonesa, el Gobierno navarro no tenía potestad para aceptarlas. Por ley, los objetos arqueológicos encontrados en excavaciones programadas o de modo casual deben depositarse en el museo correspondiente a la provincia a la que pertenezca la localidad en cuyo término municipal hayan aparecido. Tampoco desde el Museo de Navarra se avisó a Aragón de la donación, que al parecer se realizó el año pasado. "Cuando el departamento se enteró de la existencia de ese conjunto realizó un informe al respecto -señalan desde la DGA-. Técnicos del departamento han visitado incluso las instalaciones donde se guardan y han empezado a tramitar la solicitud de devolución".

El aviso de la existencia de estas piezas ha cogido desprevenida a toda la comunidad científica arqueológica aragonesa. Lo ha dado el arqueólogo navarro Lartaun Pérez, que las ha estudiado y tiene previsto participar este jueves y viernes en el III Congreso de Arqueología y Patrimonio Aragonés que se celebra en el Caixafórum de Zaragoza. La cita la organiza el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón, y en su página web se muestra ya el programa completo de las intervenciones, tanto conferencias, como mesas redondas y pósters.

En el resumen de su intervención presentado por Lartaun Pérez se lee: "El material que presentamos fue recogido en este sitio por un aficionado local a lo largo de varias décadas, siendo recientemente donado al Almacén de Arqueología del Gobierno de Navarra, donde se conserva y lo hemos estudiado. Las más de 1000 piezas recogidas no sólo es desbordante, sino que se pueden adscribir a diferentes cronologías (prehistoria reciente y época romana), quizá fruto de la reiterada ocupación del espacio".

El arqueólogo establece el lugar de procedencia del tesoro arqueológico, un yacimiento al que bautiza como 'Alto Vico I'.

"Alto Vico I se localiza al sur del término de Sos del Rey Católico (Zaragoza), una zona que hasta el día de hoy era un lugar yermo en yacimientos de la prehistoria reciente, especialmente si la comparamos con la cantidad conocida a pocos kilómetros de distancia, en Navarra".

No es la primera vez que materiales arqueológicos de las Cinco Villas acaban en Pamplona. El Museo de Navarra posee varios miliarios de época romana encontrados en la provincia de Zaragoza. En este caso, aunque en el conjunto hay piezas romanas, según destaca Lartaun Pérez, "cabe destacar que el mayor conjunto de materiales que contiene el yacimiento es de cronología neolítica, destacando los materiales líticos".

Los fondos arqueológicos del Gobierno de Navarra se custodian enl el Edificio del Archivo Administrativo. El almacén ocupa una superficie de 1.988 metros cuadrados distribuidos en dos espacios: uno para materiales pesados (de 684 metros), otro para el de no pesados (de 1.304) y zonas para limpieza, taller y salas de consulta.