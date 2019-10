Más de 5.000 euros en premios en la sexta edición de Tecnoland Alcañiz Lan Party

League Of Legends, League Of Legends TFT, Counter Strike: GO, Clash Royale, FIFA20, Hearthstone, Fortnite, Tekken7, Call Of Duty BO4, Call Of Duty MW... Para quienes la anterior lista sea sinónimo de entretenimiento, a mediados del mes de noviembre deberían hacer una muesca en el calendario.

La Asociación Tecnoland Alcañiz anuncia la sexta edición de Tecnoland Alcañiz Lan Party, un evento especializado en videojuegos y tecnología que se estima que este año reúna a más de 300 asistentes. La dinámica del encuentro, que tiene lugar en el recinto ubicado en el antiguo parque de bomberos, junto a la carretera Zaragoza, se basa en diferentes torneos y concursos de los videojuegos más famosos del momento, a cuyos ganadores se hará entrega de premios valorados en un total de más de 5.000 euros a lo largo del evento. Entre las competiciones la organización destaca la final de la Liga Netllar de Call Of Duty BO4 y el torneo abierto Call Of Duty MW.

La zona de juegos se distribuye en dos salas: la Lan Party, reservada a participantes, que deberán rellenar sus inscripciones para poder formar parte de los torneos, y la zona abierta de acceso gratuito, en la que se llevarán a cabo gran parte de los torneos y actividades.

Además de las competiciones, durante ese fin de semana también se han organizado talleres diversos, charlas y concursos gratuitos abiertos tanto a visitantes como a participantes inscritos.

Horario y programación

Viernes 15:

16.00 Apertura de puertas

20.00 Charla Zahïra

22.00 Convocatoria League of Legends / CS:GO

22.30 Comienzo torneos League of Legends / CS:GO

Sábado 16:

10.00 Convocatoria Teamfight Tactics / Hearthstone

10.30 Comienzo torneos Teamfight Tactics/ Hearthstone

11.30 Convocatoria Tekken7 / FIFA20

12.00 Comienzo torneo Tekken7 / FIFA20

14.30 Convocatoria Clash Royal

15.00 Comienzo Torneo Clash Royal

16.00 Concurso de Cosplay

17.00 Charla Nitro PC

18.00 Taller DeKa Modder

Domingo 17

10.30 Finales

12.00 Lanzamiento HDD

14.00 Entrega de premios