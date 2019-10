"Pensamos en África como un lugar donde solo existe pobreza y atraso pero eso no es cierto"

Los cines Aragonia acogieron ayer el preestreno de ‘El viaje de Marta’, que contó con la presencia de su directora, Neus Ballús; y su actriz protagonista, Elena Andrada. El pase tuvo lugar dentro del Ciclo de Directores que organiza Cines Palafox. La película se estrena hoy en salas de toda España tras su paso por varios festivales, entre ellos la Berlinale, el Festival de Cine de Málaga, el BCN Film Festival y el BFI de Londres.

‘El viaje de Marta’, cuyo reparto completan Sergi López, en el papel de Manel; Iam Samsó, como Bruno; y los africanos Diomaye Augustin Ngom y Madeleine C. Ndong, fue rodada en Senegal y narra una historia en la que se reflexiona acerca del turismo y la mirada occidental sobre África a través de un viaje familiar.

Neus Ballús estrena nuevo filme tras su anterior obra cinematográfica ‘La plaga’ (2013), galardonada con varios premios nacionales e internacionales. En ‘El viaje de Marta’, la cineasta catalana se basa en su propia experiencia, en los viajes que hizo hace algunos años, para centrar su película en el personaje de Marta, una chica de 17 años que pasa sus vacaciones en un complejo hotelero de Senegal con su padre y su hermano pequeño. Las inquietudes de la joven le harán ir más allá y entablar amistad con los trabajadores del hotel, con quienes pasa la mayor parte del tiempo. La cinta aborda las relaciones familiares, el aprendizaje y lo que conlleva llegar un poco más lejos, conocer la realidad de un país y de un continente, más allá de los convencionalismos.

«Cuando tenía la edad de Elena Andrada –20 años– viajé a muchos países, entre ellos a Senegal. Y me quedé con muy mala sensación al no poder cruzar esa frontera de ser una turista, una viajera, y de no poder acceder realmente a conocer a la gente un poco más directamente. En especial, mi viaje fue muy complicado porque existe una gran desigualdad entre los visitantes y quienes viven allí. Me dije que no volvería», cuenta la directora.

Pero años mas tarde, Ballús se dio cuenta de que aquellos viajes le habían configurado en su edad adulta. «Me han moldeado como soy, con mis intereses, mi manera de relacionarme... y me di cuenta de que habían sido muy importantes», subraya.

África estereotipada

Ballús señala que tenemos una mirada de África estereotipada «porque no lo conocemos. Nuestra idea de este continente está vinculada en parte con la pobreza y con un cierto atraso, como una cosa anclada en el pasado que no evoluciona, y esto no es para nada así. Por eso me he esforzado en mostrar a los jóvenes de Senegal, que tienen un potencial humano y creativo bestial, como en cualquier ciudad o lugar de Europa –afirma–. Y están superconectados, tienen sus vocaciones, quieren hacer algo con sus vidas, son ambiciosos y tienen talento. Por eso debemos fijarnos en el carácter contemporáneo de África, que es muy interesante».

La actriz Elena Andrada, que debuta en la gran pantalla con ‘El viaje de Marta’, explica sobre su elección para el papel de Marta que «estaba en el instituto cuando conocí a Neus y tuve que realizar un castin muy largo. Prueba tras prueba iba pasando hasta que me dijeron que querían que fuera yo la protagonista. Al principio, es verdad que tenía algunas inseguridades, pero luego intenté tomármelo todo con tranquilidad, como una experiencia».

«Tranquilidad y seguridad»

Andrada rememora que cuando llegó al rodaje se dio cuenta de que aquello era un trabajo de verdad y que tenía que estar concentrada. A ello contribuyó el actor Sergi López. «Sentía como una cierta tranquilidad y seguridad, porque veía que se estaba metiendo en el papel de mi padre y yo en el de su hija, y así surgió esta dinámica de relación familiar que se ve en la película».

Ballús destaca que durante el rodaje «trabajar con Madeleine y Diomaye, que son los dos protagonistas senegaleses, fue muy interesante y me permitió contrastar el guión con lo que ellos pensaban y proponían acerca de los personajes que interpretan».

La directora confiesa que le gustaría que el filme también se pudiera proyectar en Senegal, «para cerrar el círculo. Estrenar en salas en España es muy importante pero también que se muestre en el lugar donde se ha filmado. Es verdad que la visión es muy europea y asumo que es el único punto de vista que puedo tener en un espacio así, pero para mí es muy importante que los actores, los trabajadores del hotel y otros personajes que aparecen en la película puedan verse en ella».