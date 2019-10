Fallece Margarita Seisdedos, la madre de Yurena

Margarita Seisdedos, la madre de Yurena, ha fallecido a los 91 años debido a que sufría un alzheimer severo. "Hoy mi vida ha estallado por los aires en millones de pedazos imposibles de recomponer. Mi alma y mi corazón se han partido en millones de trozos. Hoy me siento morir", ha escrito Yurena en su cuenta de Instagram.

Margarita Seisdedos defendía a su hija en todos los platós de televisión en los que era juzgada o criticada y nunca le importó lo que el qué dirán porque su único objetivo era cuidar a su hija. De hecho, es conocida por llevar incluso un ladrillo en el bolso. Sus apariciones siempre eran divertidas y polémicas aunque a partir de 2013 fueron disminuyendo hasta que su hija confirmó su enfermedad.

Nació en Villarino de los Aires (Salamanca) un 22 de septiembre de 1928 y su hija fue todo para ella. Intentó por todos lo medios que su hija cumpliese su sueño de ser artista y lo consiguió cuando publicó su sencillo en el año 2000 con los temas de 'No cambié' y 'A por ti' , que alcanzaron el primer puesto de las listas de ventas de música en España durante 10 semanas consecutivas.

"Mi luz, mi Estrella, mi vida, mi ángel, mi reina, mi aliento, eso has sido para mi mamá , desde que nací hasta tu último aliento. Siempre permanecerás en mi alma y en mi corazón, hasta mi último suspiro en esta vida. Nada volverá a ser igual, estoy totalmente rota, y nada podrá recomponer las piezas de mi vida. Te he querido, te quiero y te querré con toda mi alma, más que a mi propia vida, hasta el final de mis dias. Hubiera dado mi vida por salvar la tuya. Has sido la mejor mamá del mundo y estoy orgullosa de ti hasta el infinito.

TE QUIERO CON LOCURA MAMÁ!!!", ha expresado Yurena su Instagram.