'Rumañol' sorprende al público y al jurado de 'Got Talent' con su rap 'Ser español'

Maximiliano Daniel Nica, más conocido como 'Rumañol' (rumano y español), sorprendió este lunes por la noche no solo al público del programa de Telecinco, 'Got Talent 5', sino también al jurado. Con tan solo 16 años se ha presentado al famoso concurso televisivo con una canción de rap, 'Ser español', compuesta por él y que habla del orgullo de sentirse español. La inspiración de sus letras viene de su infancia: "Se metían conmigo por ser extranjero, cada insulto que me decían tenía su rima, las devolvía y alguien me dijo que eso era rap”.

Contento por los aplausos recibidos, 'Rumañol' anima a la gente a que se sienta española porque "lo demás es todo política". El concursante ha conseguido emocionar a la humorista y miembro del jurado Paz Padilla que ha asegurado que "España no es solo un nombre o una bandera" y no ha dudado en darle su "sí".

Más complicado era el "sí" de Risto. Sin embargo, el miembro del jurado más temido por los concursantes le ha felicitado: “No es fácil que el público aplauda así, eso es porque algo has hecho sobre el escenario”.

Gracias a versos como "ser español es no enfadarse por ver un cartel en catalán, aprender unas palabras en euskera, ir a Galicia y creerme historias de meigas. Es quemarte el alma por ver arder Doñana", el joven concursante ha pasado a la siguiente fase con el "sí" de Paz, Edurne y Dani.