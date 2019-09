La Concha de Oro busca dueño con el cine español como favorito

El 67 Festival Internacional de Cine de San Sebastián llega a su fin con el cine español como favorito para alzarse con la Concha de Oro: 'La hija de un ladrón' de Belén Funes y 'La trinchera infinita' de Aitor Arregi, Jon Garaño y José Mari Goenaga se perfilan con las mayores posibilidades.

Así se desprende, a un día de que se conozca el palmarés, tanto del boca a boca en el festival como de la quiniela de favoritos que publica la prensa local, encabezada por la opera prima de Funes, un delicado drama protagonizado por Eduard y Greta Fernández, padre e hija en la ficción y en la vida real.

La historia de esta madre joven y soltera que lucha contra las duras condiciones que le ha tocado vivir y con una relación tóxica con su padre, destaca por la capacidad sugestiva de Funes, que invita al espectador a rellenar los espacios que su relato deja en el aire.

Le pisa los talones la película de los autores de 'Handia', que han resucitado en San Sebastián la terrible historia de los 'topos' de la Guerra Civil y el franquismo, personas que se mantuvieron escondidas durante años, e incluso décadas, por miedo a las represalias por parte de los vencedores.

Las interpretaciones de Antonio de la Torre y Belén Cuesta han recibido comentarios muy positivos aunque en esta categoría las cosas están más reñidas.

Entre las internacionales una de las mejor recibidas ha sido la británica 'Rocks', un conmovedor drama juvenil sobre la amistad femenina ambientado en el Londres más multicultural y desfavorecido que dirige Sarah Gavrons ('Sufragistas').

Con una gran trabajo ante la cámara de la desconocida Bukky Bakray, 'Rocks' es más que una película, es también un experimento sociológico comprometido con la realidad que refleja, ya que el reparto salió después de visitar varios colegios en el este de Londres y realizar talleres artísticos con las alumnas.

Algo parecido sucede con la brasileña 'Pacificado', también con opciones en el palmarés, un filme nacido de una larga colaboración y convivencia de siete años entre el director Paxton Winters y los habitantes de la favela brasileña 'Morro dos Prazeres'.

En este caso sobresalen las interpretaciones de los actores profesionales Deborah Nascimento y Bukassa Kabengele.

Comprometida es también la mexicana 'Mano de obra' de otro debutante, David Zonana, que explora las posibilidades de éxito de una revolución social en el microcosmos de un grupo de trabajadores de la construcción y que alberga un mensaje claro: la desigualdad engendra violencia, abuso de poder y corrupción.

En total son dieciséis los títulos que aspiran a la Concha de Oro. La polaca 'The other lamb' y la chilena 'Vendrá la muerte y tendrá tus ojos' aportan interesantes apuestas estéticas; la kazaja 'A dark dark man' o la tibetana 'Lhamo and Skalbe', una dosis de exotismo.

Concluye así una edición que ha encumbrado en el podio honorífico al director francés de origen griego Costa Gavras, al actor canadiense Donald Sutherland y a la actriz española Penélope Cruz, los Premios Donostia de este año.

Ocho días de cine en vena en los que han brillado estrellas como Kristen Stewart, Eva Green, Juliette Binoche, Laetitia Casta, Edgar Ramírez, Gael García Bernal o Javier Bardem, éste último haciendo bandera del ecologismo y de paso poniéndose detrás de una pancarta en una manifestación de jóvenes contra el cambio climático.

Días en los que se ha hablado mucho también de ausencias. Empezando por James Franco, que nunca llegó a confirmar su asistencia al festival y cuya película salió de la competición con el certamen ya en marcha, debido a que ya se había estrenado en Rusia, según la organización.

Olivier Assayas, director de 'La red avispa', la película que presentaba Penélope Cruz, canceló este viernes mismo su participación y Michel Houellebecq se permitió el lujo de divertirse posando en el photocall pero no quiso comparecer en rueda de prensa, según su productora una decisión que tomó hace ya tiempo con carácter general.

Más allá de las estrellas y de la sección oficial, esta 67 edición ha demostrado que al Zinemaldia le crecen los hermanos pequeños, ya que algunas de las propuestas más interesantes han salido de secciones paralelas como Horizontes Latinos o Nuevos Directores.

Películas como la colombiana 'Monos', de Alejandro Landes, que logró el premio especial del jurado en Sundance, que deslumbra y aterra a partes iguales con su historia sobre niños guerrilleros; la guatemalteca 'Temblores', una opresiva historia sobre homosexualidad reprimida de Jayro Bustamente; o la chilena 'Algunas bestias' de Jorge Riquelme, protagonizada por Alfredo Castro y Paulina García.