El cineasta lo define como «uno de los creadores más importantes de la cultura española del último medio siglo» 

«Yo solo hago documentales de la gente que admiro y Luis Eduardo Aute es un ejemplo de ello. Me atrajo por su conversación, por su poesía y por su bonhomía. Lo conocí en Calanda, durante la proyección de ‘Un perro llamado dolor’. Creo que estoy hablando del año 2002 y surgió la chispa y la complicidad», dice Gaizka Urresti, que este lunes presenta ‘Aute retrato’ en el Teatro Principal, a las 19.30. «Me hacía mucha ilusión porque este es el lugar donde, durante 220 años, se han contado las historias y este documental es una historia que nos abraza a todos», añade.

«Intento contar la emoción y la fascinación que me produce Aute, quiero compartir con el público su universo y todo el placer que me inspira», explica. Para él Aute es muchas cosas: cantautor, cineasta, poeta, pintor, pensador. «Me interesa mucho su pensamiento sobre la realidad, y yo destacaría algo fundamental en él: la empatía, esa facilidad que tiene de ponerse en el lugar del otro. Es uno de los creadores más importantes de la cultura española del último medio siglo».

Recuerda que Aute es conocido por sus éxitos (‘Al alba’, ‘Rosas en el mar’), pero es mucho más: es un poeta que hace canciones, bellos temas, y que «publicó, sobre todo en los 70, algunos libros sublimes de poesía», afirma.

Y está el pintor. Urresti matiza y se desborda: «Hizo su primera exposición a los once años. La pintura le apasiona, es su auténtica vocación y su mejor terapia, y con ella se siente más libre, despojado de corsés. En la pintura y en el dibujo (es un fantástico ilustrador), es donde desarrolla su característico misticismo carnal, tan peculiar y que quizá tenga ecos de Buñuel y Goya».

Gaizka Urresti recuerda que empezó a rodar diálogos con él en 2016, y poco después sufrió el ictus. Estuvo dos meses en coma. Gaizka ha grabado todas sus cosas, dibujos, canciones, fotos, objetos, etc.. Sin embargo, al cabo de algún tiempo, poco a poco, fue restableciéndose… «Cuando vimos la mejoría me dirigí a la familia, y hemos seguido rodando. Hemos grabado el concierto impresionante ‘Ánimo animal’ y recogí muchos testimonios de muchos amigos –Silvio Rodríguez, Ana Belén y Víctor Manuel, Joaquín Sabina, Serrat, etc.–, que reconocen su magisterio, la calidad de sus canciones y su talento».

Para el director de ‘Absténganse agencias’ (Premio Goya) y ‘Bendita calamidad’ hay algo conmovedor en Aute: se ha entendido con los mayores, Labordeta o Paco Ibáñez, con los de edad o algo más jóvenes como Serrat, Sabina, Víctor y Ana, con la generación que viene luego como Pedro Guerra, Jorge Drexler, y con los más jóvenes: Ismael Serrano, Rozalén o Marwan, entre otros.

«Es un hombre generoso con los jóvenes, solidario, los ayuda, como pueden decir el aragonés Ángel Petisme o como recuerda Pedro Guerra. No solo está al lado de los famosos, de los que han llegado, sino de los que empiezan. “Recuerdo que vino a Canarias a apoyarme y se pagó él todo. Eso no se olvida”, me decía Pedro Guerra». Esta noche actúan Guerra, María José Hernández y Joaquín Carbonell. El viernes el documental llega a los cines.