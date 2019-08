Rap para remover conciencias.

La fundación Más Vida y FreeZgz han llevado a cabo una experiencia con varios jóvenes en la capital aragonesa durante el último año. ¿El objetivo? Concienciar a la ciudadanía en materia de igualdad para tratar de romper esquemas y estereotipos que permanecen ocultos en nuestros días. El proyecto, titulado ‘Nuevas masculinidades por la ciudadanía global’, tuvo como broche de oro una exhibición protagonizada por los más de 20 integrantes del grupo de trabajo, quienes tuvieron la oportunidad de subirse a un escenario en el barrio de San Pablo para compartir sus creaciones.

Jóvenes de entre 13 y 21 años procedentes de distintos barrios de la capital aragonesa han participado en esta experiencia promovida por la fundación radicada en Aragón y desarrollada en colaboración con el proyecto local de animación sociocultural FreeZGZ, dirigido por el rapero Francesc Tamarite (Fuethefirst).

Durante todo el año se han llevado a cabo diversos talleres de freestyle en varias casas de juventud, el CSC Luis Buñuel y en el Centro de Historias de la capital aragonesa, entre otros. “Cada jueves desde el pasado mes de marzo nos hemos reunido para poner en práctica esta técnica de freestyle e improvisación”, explica Tamarite.

El mayor reto para estos alumnos era ser capaces de improvisar sus propias rimas, creadas a partir de una palabra facilitada por el público en ese mismo momento. “Lo particular de esta técnica es que pone especial énfasis en lograr que sus participantes cooperen entre sí para crear sus improvisaciones a la vez que utilizan el arte como un medio de empoderamiento colectivo”, afirma.

Un estilo que, además, bebe de las fuentes del teatro de improvisación y la interacción con el público, para lo que los participantes han tenido que llevar a cabo todo tipo de ejercicios y juegos para aprender a soltarse. “Lo bonito del rap es que, como la música, es un lenguaje universal que nos permite llegar a gente muy joven y nos permite sensibilizar a la ciudadanía en torno a un tema tan serio como es el de la igualdad”, opina Tamarite.

“Para mí ha sido una grata sorpresa comprobar que muchos de estos jóvenes vienen muy concienciados, algo que es muy esperanzador. En muchos casos he aprendido mucho más que ellos”, asevera.

Precisamente, otra de las fortalezas de este método es que se trata de una actividad cooperativa, ya que, como explica Tamarite, sobre el escenario nunca estás solo: “Si te quedas en blanco, te bloqueas o no sabes por dónde salir, siempre va a haber un compañero que va a salir al paso y eso da mucha libertad y tranquilidad”.

Entre los participantes se encuentran Silvia, de 26 años y vecina de Las Delicias, que llegó al taller tras la recomendación de una amiga. “Me apunté porque me gusta el estilo musical y al final me he quedado por la gente. Lo mejor es el compañerismo que te permite atreverte a soltarte y expresarte”, asegura la joven.

Un vehículo de transmisión

En su opinión, si bien es cierto que todavía queda mucho por hacer en materia de igualdad, es imprescindible que sea un cambio “que realicemos todos juntos, nosotras y ellos, porque estos pasos que darlos entre todos”. Junto a ella se encuentra Diego Lamarcha, de 39 años. “Conocí el proyecto en la radio del barrio, La Granja de Torrero y enseguida me cautivó la idea sobre todo por el reto que suponía enfrentarse al freestyle”, admite el zaragozano. Aunque reconoce que ha sido “más complicado de lo que pensaba”, hoy afirma que el resultado de tantos meses de trabajo ha merecido la pena.

“Muchas veces la música te permite transmitir emociones que de otra forma no sabes. Para mí es más fácil contarlo con música y el rap, en concreto, te permite utilizar una serie de metáforas y juegos de palabras muy enriquecedores”, concluye Lamarcha. Además, el resultado de este trabajó verá la luz en los próximos meses de la mano del videoclip ‘No rules no roles’ que recoge un tema compuesto por estos jóvenes.