Del 2009 al 2019: las canciones del verano de los últimos 10 años

¿Quién otorga el título de canción del verano? ¿Las reproducciones en YouTube? ¿Lo que dicte Spotify? ¿Los 40 Principales? ¿Los temas más bailados en los bares y discotecas? Desde que Raffaella Carrá cantase 'Hay que venir al sur' hasta que Luis Fonsi y Daddy Yankee rompiesen el molde con 'Despacito' en 2017 pasando a formar parte del selecto grupo de los 2.000 millones en YouTube han cambiado muchas cosas en la industria musical, que cada vez encuentra más competencia entre quienes quieren postularse como los reyes de la canción del verano, año tras año.

Y lo cierto es que también es cada vez más inesperado. Aunque temas como 'La cintura', de Álvaro Soler, 'Lo malo', de Aitana y Ana Guerra, 'Sin pijama', de Becky G y Natti Natasha y 'Dura' de Daddy Yankee no dejaron de sonar durante el verano pasado y parecía que iban a coronarse como la canción del verano, Spotify cambió el rumbo del título con los resultados recogidos con el fin de la estación: 'In my feelings' era la canción de mayor éxito con 393 millones de reproducciones. Aunque inesperado, la corona llegaba con una razón: eral el tema protagonista del imprudente reto viral basado en bajarse de un coche en movimiento y comenzar a bailar.

Para ser un auténtico experto en canciones del verano hay que ser consciente de estos posibles adelantamientos en el último momento y de los ingredientes básicos: ritmos pegadizos, letras facilonas y mucho buen rollo, para que sea imposible dejar de tararearla.

En este top 10 encontrarás algunos de los temas más escuchados, aunque la selección por años ha dejado fuera temas como 'Y el Anillo pa' cuándo' de Jennifer López, 'Sin Pijama', de Becky G, 'Malamente' de Rosalía o 'Poker Face' de Lady Gaga. ¿Te atreves a aventurar quién saldrá victorioso de la lucha por el TOP 1 del verano este 2019?