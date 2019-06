Queen, Los Miserables y West Side Story a voces en el Auditorio de Zaragoza

Cerca de 80 jóvenes americanos con mucho ritmo han llegado a Zaragoza esta semana para subirse al escenario de la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Forman parte del Chicago Children's Choir (CCC), la organización coral juvenil más importante de Estados Unidos, y han actuado con artistas como Beyoncé, Celine Dion, Andrea Bocelli, Al Green, Eddie Vedder o Enrique Iglesias, entre otros. A las tierras aragonesas les ha traído su gira académica por Europa, en cuyo marco se ha programado un concierto en el Auditorio de Zaragoza que combinará sus voces con las de los jóvenes de la sección juvenil del coro Amici Musicae.

'We are the Champions' y 'We will rock you' de Queen, 'One day more' y 'Do you hear the people sing', del musical de Los Miserables y 'I feel pretty' y 'America' de West Side Story son solo algunos de los temas que se interpretarán en este contexto el próximo día 26 de junio en el Auditorio, tal y como ha publicado la cuenta de Amici Musicae en su Instagram (el repertorio del CCC será una selección de los temas mostrados)

El concierto tendrá lugar en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza el próximo miércoles 26 de junio a las 20.00. Las entradas estarán disponibles en las taquillas del Auditorio y la red de cajeros y web de IberCaja desde un precio de 10 €.

La visita del Chicago Children’s Choir, se enmarca en las políticas de intercambio musical que favorece el Auditorio de Zaragoza y que se iniciaron en 2016 con la estancia de la orquesta sinfónica, grupo de viento y coro de Las Vegas Academy of Arts, la realizada por el Scotch College de Melbourne (Australia) en enero de 2018, así como los centros californianos de la Lynbrook High School y Monta Vista High School o la orquesta de la prestigiosa escuela The Yehudi Menuhin School, en octubre del año pasado.

Música que conecta el mundo

Sin la música todo esto no sería posible. Los cerca de 100 jóvenes que se reunirán en el escenario de la sala Mozart el miércoles lo saben, y tienen mucho que agradecerle: "cantar es una de las formas de expresión más completas, es un ejercicio en el que activas todo tu cuerpo y conectas con tu yo interior", explica Juan Moneo, coralista de Amici Musicae. "Es mucho más que cantar, ensayar y dar conciertos. Es tener poner voz a problemas que están pasando en todo el mundo", opina Ariana Ascencio, miembro del Chicago Children's Choir. "Es una familia", coinciden.

Chicago Children's Choir: Calidad artística y compromiso social

El CCC está compuesto por más de 5,000 estudiantes en toda la ciudad de Chicago. Su fundación estuvo directamente relacionada con el Movimiento por los Derechos Civiles en 1956, y desde su nacimiento, la organización se ha centrado en desarrollar programas que reflejen la diversidad racial y económica de Chicago. De hecho, el ochenta por ciento de los jóvenes atendidos provienen de hogares con ingresos entre moderados y bajos, con más de 4,000 estudiantes que participan anualmente sin costo alguno y todos los cantantes en los programas del coro reciben algún nivel de subsidio.

Además, los estudiantes de último año de secundaria, se convierten en embajadores globales que promueven los valores fundamentales del CCC en una amplia gama de campos profesionales.

Su forma de trabajar ha revolucionado el arte coral juvenil en Estados Unidos, sirviendo de modelo para los coros juveniles de todo el país, como el de Boston, Denver y o el de Indianápolis.

Sus últimas realizaciones han incluido, por ejemplo, el estreno mundial del hip-hop musical 'Long Way Home', o la actuación en una nueva producción escenificada de 'MASS' de Leonard Bernstein bajo la dirección de Marin Alsop en julio de 2018 junto con la Orquesta Sinfónica de Chicago. Además, la gran calidad artística del coro le ha llevado a acompañar a artistas consagrados como Renée Fleming, Denyce Graves, Kathleen Battle, Luciano Pavarotti, Samuel Ramey, Yo-Yo Ma, Andrea Bocelli, Josh Groban, Enrique Iglesias, Quincy Jones, Al Green, Brian Stokes Mitchell, Ladysmith Mambazo negro, Bobby McFerrin, Kurt Elling, Celine Dion, Eddie Vedder y Beyoncé, algunos de ellos ya mencionados anteriormente.

Los anfitriones: Amici Musicae Juvenil

El coro Juvenil se crea en 2004 para dar continuidad a los primeros jóvenes del coro Infantil fundado en 2002, completando así la estructura de la escuela coral Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza. En la actualidad está formado por 50 jóvenes desde los 17 hasta los 25 años de edad.

Recientemente ha participado en el estreno de la obra electroacústica “Ignominia”, compuesta por el zaragozano Raúl Quílez (Ralph Killhertz) en diciembre de 2016 en el centro Medialab-Prado de Madrid: un canto a los refugiados.

El coro es protagonista en ciclos de música sacra de Zaragoza, realizando también intercambios con coros juveniles de distintas provincias españolas. Ha colaborado con la Joven Orquesta de Bandas Sonoras (JOBS), con la Wind Orchestra Zaragoza y han intervenido junto al coro Senior en producciones operísticas como Carmen, La Traviata, La Bohème, La Flauta Mágica e Il Trovatore.