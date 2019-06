Paco Roca presenta en Zaragoza su novela gráfica sobre el tesoro de la Mercedes

Entre amigos. Así presentó ayer el dibujante Paco Roca, premio Nacional de Cómic con ‘Arrugas’, su último trabajo, ‘El tesoro del cisne negro’, en la librería zaragozana Taj Mahal. Quienes no quisieron perderse el paso del valenciano por la capital aragonesa, más que curiosos, eran ya conocedores de los detalles de esta obra y del imaginario compartido por todos sus cómics. Acudieron a charlar con él, a participar de bromas comunes, a escuchar anécdotas y, sobre todo, a conseguir que los ejemplares de sus libros, el nuevo y los anteriores, incluyan un dibujo y una firma de su autor personalizados.

La charla estuvo conducida y amenizada por otro habitual de estos círculos: David López, dibujante de varios números de famosos cómics estadounidenses como ‘Capitana Marvel’ o ‘Lobezno’. López no dudó en calificar a ‘El tesoro del cisne negro’ de "aventura desaventurada", ya que la historia carece de escenas de acción típicas o de superhéroes en mallas. Roca le dio la razón, porque "no hay nadie que corra" en estas páginas. Aunque recordó que este cómic, pensado casi más como documental que como ficción, sí cuenta con algunos de los ingredientes básicos de la novela gráfica de aventuras –de la que Roca tiene varios ejemplares publicados, como ‘Hijos de la Alhambra’–: desde lugares exóticos hasta la búsqueda de un tesoro o de barcos hundidos. "A poco que se salgan las cosas de la realidad, ya hay una aventura", dijo el autor.

‘El tesoro del cisne negro’ tiene como guionista a Guillermo Corral y, detrás de sus ilustraciones, una historia real: la lucha del Gobierno español por recuperar desde 2009 el cargamento de una fragata hundida a comienzos del siglo XIX, la Nuestra Señora de las Mercedes, expoliado por una empresa estadounidense. Paco Roca recordó cómo tuvo la necesidad de situarse en uno de los lugares de la acción: el Ministerio de Cultura. "Me colé para ver a una conocida e hice unas fotos, aunque los agentes de seguridad me pararon en el parquin y me sacaron fuera", contó.

"Superestrella de la petanca"

David López se prodigó en elogios para Roca, llamándole "superestrella del tebeo" por sus recientes apariciones televisivas y éxitos editoriales. "Pero eso es como decir que eres una superestrella de la petanca", le replicó Roca, que también adelantó el argumento de su próximo cómic. "Mi madre solo tiene una fotografía con su madre. La ficción te permite meterte en una instantánea", avanzó sin ofrecer más detalles.

‘El tesoro del cisne negro’ no termina con la publicación del cómic ya que será adaptado a la televisión por la productora Señor Mono y Movistar +. Un proyecto que actualmente está en fase de escritura, pero que verá la luz próximamente en forma de miniserie de seis capítulos, de alto presupuesto y grabados en las localizaciones donde se desarrolló esta historia.