Alberto Castrillo: "Es hora de que los 'hipsters' redescubran la zarzuela"

Dirige ‘El sobre verde’, zarzuela de 1927 que vuelve a la vida en 2019. ¿Regresa el género?

Ha llegado de nuevo su momento. La zarzuela pasó de moda hace unos años, más que nada porque envejeció muy mal y se hicieron producciones de poca calidad. Pero la zarzuela es nuestra ópera cómica, muy española, con nuestras costumbres y personajes y es hora de reivindicarla.

¿Se pondrá otra vez de moda, como el ganchillo o la cámara de fotos intantánea?

Es hora de que los ‘hipsters’ la redescubran. Y los adolescentes, también. Tenemos compuestas más de 9.000 zarzuelas y solo haría falta que el 10% fueran buenas para que pudiésemos representar casi mil. Y le aseguro de que hay más de mil zarzuelas de primera calidad.

Con ‘El sobre verde’ se ha readaptado el género, con números de revista, jazz... ¿Es ese el camino de la zarzuela?

El teatro es un arte vivo, para la gente de su tiempo. Una novela puedes leerla con los ojos de la época, pero una obra requiere traerla a la actualidad. Con ‘El sobre verde’ se han actualizado textos, actitudes..., todo con el objetivo de que el espectador tenga las mismas sensaciones que el público de hace cien años.

¿Qué fue necesario actualizar en esta zarzuela?

Por aquel entonces había entre 50 y 60 personas en escena, algo que ahora es imposible. Pero también se hizo necesario reescribir algunos textos, ya que la actitud hacia la mujer, hacia el servicio o hacia determinadas razas nos chocarían ahora.

El género ya resurge. Reciéntemente Paco León presentó ‘Cómo está Madriz!’.

Aquella obra de León era una mezcla de dos o tres zarzuelas. Se está intentando reubicarla en el mundo actual. Y el público responde. ‘El sobre verde’ fue estrenada con éxito en Cuenca, hemos pasado ya por Oviedo y ahora le toca el turno a Zaragoza.

Cuenta además con elenco aragonés, con actores como Laura Plano, Rafa Blanca, Rafa Maza y J.J Sánchez. Suele rodearse de aragoneses en sus obras.

Es cierto que en varias de las obras que tengo en activo como productor o director cuento con profesionales aragoneses. Nacho Rubio y José Luis Gil han pasado por ‘Cyrano’, Itziar Miranda protagonizó ‘Nerón’. Arantxa Ezquerro es la responsable del vestuario de ‘El sobre verde’... Pero no están por ser aragoneses, si trabajo con ellos es porque son buenos. Mi primera patria es el teatro y la primera cualidad ha de ser el talento.

Dirige ‘El sobre verde’, acaba de pasar por Zaragoza como actor con ‘Calígula’ y ‘Señor Ruiseñor’, de Els Joglars... ¿Cómo hace para estar en tantos proyectos?

Tengo la suerte de que mis obras son muy longevas. Ahora mismo tengo también en activo ‘El test’, con Luis Merlo, hago dos monólogos y preparo la obra ‘Los restos del naufragio’, basada en ‘La comedia de los errores’ de Shakespeare, y que se representará al aire libre, el 16 de junio, en el parque Grande de Zaragoza. Son rachas, momentos que coinciden. Por ejemplo, ‘El sobre verde’ comenzó su producción hace tres años, pero se estrena ahora.

Y todo ello, desde Zaragoza, porque no vive en Madrid.

Me formé en París y Madrid, pero regresé a Aragón en 1999. Desde entonces he tenido que moverme mucho, pero ahora apuesto por quedarme aquí. En los últimos años se ha creado un tejido cultural muy interesante en Zaragoza, que me ha permitido echar raíces. Mi sitio es Aragón y, en concreto, Murillo de Gállego, donde tengo mi casa familiar.

¿Con tantos frentes abiertos aún le queda tiempo para nuevos proyectos?

Claro. En esta profesión hay que pensar siempre en el siguiente montaje. Mi próxima dirección será en Zaragoza, en el Teatro Principal, en diciembre. Una versión de Carlota Pérez-Reverte del ‘Peer Gynt’ de Ibsen.