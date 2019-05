El propio autor del libro se declara «sorprendido» por lo que ha llegado a captar. Jesús Tejel, fotógrafo aragonés, está detrás de ‘Aragón a flor de piel’, en el que recoge cientos de imágenes aéreas que lleva captando desde hace más de cuatro años.

«Empecé con los sitios típicos de Aragón –explica–, como el castillo de Loarre, pero eso no daba para un libro completo como los que tienen en otras comunidades. Empecé a buscar nuevos parajes y me di cuenta de la cantidad de paisajes que hay para visitar aquí: ríos, cascadas, lagunas, grutas…».

Entre esos lugares sorprendentes y poco conocidos, Tejel pone como ejemplos los aguarales de Valpalmas y sus estalactitas de tierra, en Zaragoza; la rambla de Barrachina, con sus desfiladeros dignos de películas protagonizadas por John Wayne, en Teruel; o el embalse de Santa Ana, en Huesca, rodeado de montañas. «Esta es una obra que permite dar a conocer Aragón, tanto a los de fuera como a los de aquí», dice su autor.

Sobre la técnica, Tejel explica que ha empleado diferentes instrumentos en función del paisaje a retratar, aunque los más útiles han sido el ultraligero, el dron y el viaje en globo. «Hay un poco de todo», explica. De hecho, este proyecto comenzó con uno de esos viajes en este particular medio de transporte. «Aprovechando que ya había hecho viajes en globo, pensé que lo podía emplear» para este proyecto. Sin embargo, Tejel procura no darle a la técnica más importancia de la necesaria. «Lo de menos era la herramienta. Me interesaba, sobre todo, captar el paisaje».

Entre lo que sorprendió a Jesús Tejel está la variedad presente en la Comunidad. «Aragón es muy diverso. A mí me llamaron la atención los campos. Para mí, se parecían a la retícula de la piel. De ahí viene el nombre del libro», explica.

De hecho, el ejemplar está dividido en dos partes: ‘La piel’ y ‘La huella sobre la piel’. La primera, nombrada en referencia al paisaje de la comunidad aragonesa: desde montañas hasta ríos, pasando por bosques o semidesiertos. La segunda trata sobre la acción del hombre en el medio. «He intentado no centrar las fotografías en lo más típico de Aragón –que también está presente– porque hay rincones especiales en las tres provincias y en todas las comarcas», cuenta Tejel.

Estas son unas fotografías de altura, aunque Tejel explica que, en realidad «no hace falta subir muchos metros para hacer fotos así». El objetivo de ‘Aragón a flor de piel’ es, sobre todo, ofrecer una visión diferente de la Comunidad, ya que estos rincones se muestran diferentes vistos desde el suelo a contemplados desde las altitudes.

«Si vas a Albarracín, por ejemplo, desde el suelo puedes hacer 300 fotografías diferentes –dice Tejel–. Desde arriba, sin embargo, saldrá una imagen más sencilla, porque no se pueden apreciar los detalles». Esta circunstancia, similar en todas las localidades que el fotógrafo ha retratado para este trabajo, se ha resuelto destacando el interés de las ciudades en su paisaje, más que por sí solas. «He intentado captar las localidades en su entorno, porque ver los municipios dentro de su paisaje aporta una visión diferente. En Daroca, por ejemplo, no se puede apreciar la diversidad de colores desde el suelo, pero desde arriba sí puede hacerse», explica.

Las más de doscientas fotografías de Tejel son las protagonistas de ‘Aragón a flor de piel’, pero esta obra también cuenta con sus particulares papeles secundarios gracias a los textos que han escrito personalidades del ámbito de la cultura de la comunidad aragonesa. Entre las firmas están Teresa Azcona, directora de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión; Ángela Labordeta, periodista y escritora; Jorge Marqueta, director gerente de Turismo de Aragón, y Modesto Pascau, presidente del Patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Esta retahíla de nombres y cargos que han decidido escribirle a Aragón inspirándose en estas fotografías aéreas ha sido posible gracias a la implicación de la editorial Prames –especializada en montaña, escalada y senderismo– que, junto a Turismo de Aragón, ha lanzado el libro. «En la editorial me dijeron que habían visto muchas fotos de Aragón, pero nunca unas como estas», dice orgulloso Tejel.

El gerente de Prames, Sergio Rivas, fue uno de los ponentes en la presentación de este libro, que tuvo lugar en el Museo de Zaragoza. También estuvieron presentes Marqueta y el propio Tejel, que charlaron con los lectores sobre el ejemplar, que ya está en las librerías. «No somos conscientes de lo que tenemos en Aragón –concluye su autor–. Hay una gran variedad y riqueza. Yo espero que este libro ayude a conocerlas».