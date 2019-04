El ‘flamenco abierto’ se dispone a viajar a China desde Aragón

Dice el cantaor Tumbaíto que no es tan difícil cantar en chino. Y lo dice por experiencia: su ‘Volare’ adaptado al mandarín fue hace un par de años un éxito viral y ahora ha resurgido de nuevo gracias a su inclusión en el filme ‘Perdiendo el este’, que produce el aragonés Nacho García Velilla. "Ahora me toca aprender un nuevo tema, una canción compuesta allí en China en el que se resalta el valor de la amistad. La estrenaremos en mayo en Yiwu (al este de China)", explica el artista flamenco, nacido en Tarragona pero residente desde la niñez en Zaragoza, donde ha desarrollado toda su carrera.

Tumbaíto es cabeza de cartel de la compañía España Fantástica, creada ex profeso por el oscense Luis Escudero para la Yiwu Internacional Import Expo 2019, que tiene lugar del 23 al 26 de mayo y en la que España es el país invitado de honor. Además, se ha preparado un programa de promoción del llamado ‘tren de la ruta de la seda’, que une Madrid con el gigante asiático, en la que España Fantástica también formará parte. En total, la gira durará del 20 al 30 de mayo.

Según Escudero, "nuestra relación con China se fortaleció en 2017, cuando participamos en el Año Nuevo chino del distrito de Usera (Madrid) y presentamos allí el ‘Volare’ en mandarín, cantado por Tumbaíto. Se hizo viral y llegó hasta China, donde se han puesto en contacto con nosotros". También ha influido que Escudero se ha especializado en lo que sería el ‘flamenco abierto’, una versión del arte español más adaptada a los oídos orientales. "El tradicional no lo conocen, les suena muy abrumador. Pero el que tiene acordes mayores y más abiertos, como la rumba y las alegrías, les gusta muchísimo".

Con ese ‘flamenco abierto’ en mente, Escudero ha incluido en su nueva compañía al grupo Yumi Gipsy Band, integrado por Yumitus, sobrino de Peret, y que realiza versiones del ‘Rey de la rumba’. También está la cantaora Cristina Tovar (Sevilla), la bailaora Marina Valiente (Sevilla) y el guitarrista Jorge Pisa (Burgos). Este último realiza versiones de los músicos Paco de Lucía y Vicente Amigo.

Además, tocará la tuna

Será esta una oportunidad para poner en marcha una compañía que, según Escudero, puede tener un largo recorrido. "Vamos a actuar allí en televisión y es una oportunidad para dar a conocer el flamenco. Por otro lado, contamos con los empresarios de Yiwu, muy interesados en crear este lazo cultural". A cambio, la delegación española regalará a las autoridades de Yiwu una guitarra creada por el maestro Mariano Conde, valorada en 6.000 euros. Escudero es además el encargado de coordinar el resto de actividades musicales, entre las cuales está la participación de la tuna de la Universidad de Alcalá de Henares y un grupo de chicas de León, ganadoras del certamen ‘La música conmueve España’, organizado por el Instituto Confucio.

¿Y cómo se prepara Tumbaíto para cantar en mandarín esa nueva canción? "Muy ilusionado. Esta oportunidad es como un tren, y yo me he subido para que me lleve donde sea. Si es a China, cogeremos entonces este de la nueva ruta de la seda".