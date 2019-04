La mujer del cuchillo

Sus enormes ojos negros leen, asustados, el libro que le ha prestado su mejor amiga. Sus labios se abren dejando escapar un grito de sorpresa. Los dibujos que ilustran el artículo sobre relaciones sexuales no dejan lugar a dudas. En el sitio donde ella tiene una gran cicatriz, justo en el punto donde le duele cuando hace pis, aparece la mano de un chico. No lo puede entender. ¿Para qué pondrá sus dedos allí? ¿Es médico? ¿Qué quiere decir placer? Se explora. Nada. El mismo escozor de siempre. Piensa que es posible que sus amigas occidentales no hayan pasado por lo mismo que ella. ¿Quizás aquí la costumbre es diferente? Un millón de dudas que perforan sus convicciones más enraizadas.

