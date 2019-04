Sardinas en lata

Como una sardina fracasada, enlatada en un Seiscientos; así me siento mientras conduzco camino de la oficina de empleo. Una sardina en aceite vegetal, corriente, olvidada en un anaquel del supermercado. Mas, mientras sueño con sustituir el aguachirle en que flota mi vida por un buen virgen extra, un inoportuno pinchazo me despierta de tan oleosas elucubraciones y me obliga a habérmelas con un gato- con quien, como buena sardina, nunca me he llevado bien-. Por fortuna, como surgido de las profundidades de la insignificancia, acude a socorrerme un tipo que asegura ser el Delfín de Francia, eterno aspirante a la corona del éxito. A mí más bien me parece un merluzo con las entendederas trastornadas, pero cuando expone su condición de parado de larga duración, me hago cargo de su chifladura. Y, unidos por similares locuras y memeces, le ofrezco acomodo en mi destartalada latita y, apretujados en ella, ponemos rumbo a la fábrica de conservas para que nos estampen nueva fecha de caducidad.

Lea todos los relatos que participan en el XIII Concurso de relato breve de Heraldo.