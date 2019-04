"Abrázame fuerte", pensé, mirando sus ojos vidriosos. "Ya decidí abandonar este mundo. Ahora solo deseo encontrar la paz, solo desvanecerme. Me iré con la certeza de que mi vida tuvo sentido, con la alegría de que amé y fui amada, con el orgullo de que di lo mejor de mí".

"Te he amado como nadie jamás te podrá explicar, te he deseado más allá de la razón; he rasgado los límites de la locura", le hablaba mi mirada profunda, la leve sonrisa de mis ojos cansados.

"Deseo que te enamores, que rías, que te ilusiones. Deseo, cielo mío, que saborees cada instante como si fuera el último; que brindes por mi recuerdo cuando seas feliz; que te ayudes de mi fuerza cuando sufras. Quiero, que revivas con otras personas, la pasión y el deseo que tuvimos la fortuna de alcanzar juntos. No llores, vida mía, algún día esos sentimientos renacerán y volverán a unirnos".

"Por favor, amor mío, ayúdame. No dudes, me conoces bien. Bésame, deséame suerte, y hazlo".

