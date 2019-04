Cuatro años después de Rebel Heart y tras varios retrasos en su lanzamiento, Madonna anuncia finalmente que su nuevo álbum se titulará Madame X.

Aunque por ahora no da fecha de lanzamiento, la artista avanza lo que parece la creación de todo un personaje para la ocasión dentro de un álbum aparentemente conceptual.

"Madame X es una agente secreto que viaja alrededor del mundo, cambia su identidad, lucha por la libertad y trae luz a los lugares oscuros. Una instructora de cha cha cha, una gángster, una profesora, una líder de estado, una ama de casa, una jinete, una prisionera, una estudiante, una madre, una hija, una maestra, una monja, una pecadora, una santa, una puta y una espía en la casa del amor", revela Madonna.

En otra publicación en redes sociales, publica Madonna un breve vídeo titulado 'Welcome to the World of Madame X' en el que anticipa lo que parece el primer single del álbum y que, aparentemente, se dará a conocer completo este próximo miércoles 17 de abril.

Esta fecha la ha señalado en un publicación en su perfil de Instagram en la que aparece en una fotografía junto al cantante Maluma. El regreso de la reina del pop, en definitiva, es por fin algo inminente.