La llegada del cedé y, posteriormente, del 'tsunami' de la música en 'streaming', no acabó con el aura del disco en vinilo. Su formato, ideal para el lucimiento de las portadas, y su sonido tan particular, enseguida generaron un mercado mundial de coleccionistas y aficionados en torno a este formato que muchos pensaban destinado a desaparecer. Pero nada de eso le sucedió al casete, que murió prácticamente sin funeral a manos del disco compacto, y pasó a ser un zombie que vagaba casi exclusivamente por gasolineras o languidecía en algún cajón olvidado de las casas.

Sin embargo, parece que aún queda algún rescoldo de amor por el rebobinado. Como el que le profesa la música zaragozana Isabel Marco. Tiene 36 años, y lleva casi 20 dedicada a la música, como cantante del grupo Insolenzia, donde empezó en los coros y ahora lleva a sus espaldas más de 300 conciertos. Autora prolífica, el año pasado se quedó con varios temas en cartera que no encajaban tanto con el estilo de Insolenzia, que ella describe como "rock salvaje". Así que los reunió en un disco "diferente", 'Quiero ser agua', que además de por las plataformas habituales a través de Internet, podrán escucharlo aquellos que conserven algún reproductor de casetes. "Soy de la generación del cedé y del casete, y siento esa nostalgia por aquellos 'walkman', que permitieron por primera vez escuchar música por la calle, y el rebobinado con los bolis Bic", recuerda Isabel.

"Para mí, lanzar 'Quiero ser agua' en casete es en realidad un capricho, porque es un objeto que he tocado, que he vivido". Cuenta que le resultó "muy curioso" escucharse en el formato que tantas veces usó ella para escuchar a sus bandas favoritas y reconoce que mucha gente le dijo que si "estaba loca" al apostar por el casete: "¿Pero dónde lo vamos a escuchar?". Isabel, no obstante, relata que al saber de este lanzamiento, "muchos de mis seguidores están sacando del olvido sus 'walkman'". Para ella, la cinta es un objeto con valor añadido porque "me genera buenas vibraciones, y me gusta ese ritual de abrir y cerrar la caja, de meter el casete en el reproductor, pasar la cinta para adelante y para atrás". En línea con la nostalgia 'casetera', Isabel Marco ofrece en su nuevo disco un "rock íntimo, con menos distorsión, que fue grabado con instrumentos analógicos para buscar un sonido 'vintage' que incluye el órgano hammond'.

Isabel Marco es también imagen de una marca de guitarras francesa. Punto y Coma Estudio

Para los que, además de en casete, quieran escuchar a Isabel Marco en directo, tienen una cita con ella el próximo 27 de abril, en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter de Zaragoza, donde presentará su nuevo disco junto a una invitada muy especial: la rockera pamplonesa Aura Beltrán. Antes, este viernes, la zaragozana dará un concierto en la Sala Medi de Barcelona junto a Mariano Gil, de Tako.