Amor en tiempos de Tinder

La plaza estaba abarrotada. Yo me camuflaba inseguro entre la gente de aquella terraza. Notaba el sudor recorriendo mi espalda. «¿Te reconoceré?». Pasé la palma de mis manos por el vaquero para secarlas. «Estoy en la mesa más cercana a la puerta». Puse un montón de emoticonos sin sentido para que el mensaje resultara más agradable.

Una mano apareció sobre la mesa, sobresaltándome.

— Hola — Saludó.

— Hola, ¿Qué tal? — Me levanté nervioso y le di dos besos intentando disimular el temblor de mis piernas.

No estaba acostumbrado a ese tipo de citas y ni siquiera reconocí mi voz al saludar. Horas después parecía que nos conociéramos de toda la vida. Me contó que no era de Zaragoza, pero que llevaba en la ciudad una década. Yo le conté mi afición al arte y a la música. Era dos años mayor que ella, lo que pareció darle igual. Decidimos volver a vernos en dos días. Ella invitó aquella vez, a cambio de dejarme pagar en la próxima cita. Me sentía como un niño. Aunque acabara de cumplir los ochenta.

