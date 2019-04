El inmisericorde resplandor asciende, sábana a través, lento pero inexorable. Una mosca le presta su zumbido como banda sonora mientras juega con las bandas blanquinegras que la persiana dibuja en el muro.

El músculo que debería ponerme alerta no parece reaccionar. La luz se acerca al embozo al que me aferro. Trato de hundirme en ese hueco que mi cuerpo dibuja. La mosca acaba de sobrevolarme. Por un instante he creído verme reflejado en su poliédrica mirada. ¿Era yo la imagen que me ha estremecido?

Mil caras sorprendidas me ha devuelto su vuelo. Mil posibles semblantes que puedo adoptar antes de que la luz consiga hacerme suyo.

Apenas unos centímetros me separan ya del estremecimiento. Los golpes secos del reloj que me observa desde la esquiva mesa se conjuran, segundo a segundo, con la luz, con el revoloteo de ese insecto que acaba de posarse entre dos varillas de la persiana y pasea indiferente a mi desasosiego proyectando sus pasos sobre mí.

No puedo huir. Solo cerrar los ojos.

Lea todos los relatos que participan en el XIII Concurso de relato breve de Heraldo.