Me levanté más animado que de costumbre. Quizá fueron unos pajarillos o un sol enorme y decidí salir.

Hacía más de dos meses que no pisaba la calle y no tenía visitas. Dicho de otro modo, hacía mucho tiempo que no hablaba con nadie. Tenía provisiones para unos días más y tampoco eso me importaba demasiado. Mi idea no era otra que dejarme morir.

Lo último que escuché no fue muy agradable.

–Solo eres un viejo cascarrabias –me había dicho mi hermano–. Después dio un portazo con las fuerzas que le quedaban y me dejó solo. Encendí el televisor y lo miré con los ojos muy abiertos. Allí estaba toda esa gente.

Caminé despacio, no puedo hacerlo de otra forma, y no me tropecé con nadie. Estuve sentado en un banco de madera lleno de astillas. No vi a nadie. Ni un alma.

Volví a casa y eché un vistazo a la despensa. Quizá tuviera hasta el domingo. Encendí el televisor y me quedé mirando a toda esa gente.

