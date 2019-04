Ciudades de todo el mundo celebran en sus calles 'a almohadazo limpio' el Día internacional de la lucha de almohadas

Cada vez son más las ciudades que se unen a la fiesta del International Pillow Fiht Day o Día Internacional de la lucha de almohadas cada 6 de abril: Nueva York, Stockton, Washington, Seattle y Chicago (Estados Unidos), Oulu (Finlandia), Panamá (Panamá), Scheveningen (Países Bajos), Vancouver (Canadá), Vienna (Austria), Valencia (España)… El objetivo del evento es exactamente lo que parece: dejar fluir la energía a almohadazo limpio contra el resto de la comunidad.

La primera ‘reunión’ organizada bajo este pretexto tuvo lugar el 22 de marzo de 2008 y más de 25 ciudades alrededor de todo el mundo participaron en la fiesta calificándolo en su momento, según el Wall Street Journal, como el más multitudinario con más de 5.000 participantes entre Atlanta, Beirut, Boston, Budapest, Chicago, Copenhague, Dublín, Houston, Huntsville, Londres, Los Ángeles, Melbourne, Nueva York, París, Pécs, San Francisco, Shanghái, Estocolmo, Sydney, Székesfehérvár, Szombathely, Vancouver, Washington DC y Zurich. En España es Valencia quien lleva la tradición (aunque no es la única ciudad que celebra esta efemérides), y deja imágenes como estas:

La organización del evento, que es gratuito, ha facilitado a través de Facebook un documento que los potenciales organizadores en otras ciudades pueden rellenar con el fin de expandir el evento a nuevos lugares. También ha compartido con los usuarios de la red social una publicación con las pautas que se deben seguir para reproducir la batalla de almohadas en distintos epicentros.

En el documento, facilitado en inglés, se solicita que el evento no se organice en parques, entre otras cosas, para protegerlos de la posible basura que se pueda generar, y proponen como espacio ideal la plaza pública más grande y céntrica de la ciudad. También ofrecen un listado de ejemplo con reglas para una pelea de almohadas, como por ejemplo utilizar solo almohadas blandas, no atacar a personas sin almohadas o con cámaras, esperar hasta que comience la señal de inicio, quitarse las gafas antes de empezar o dejar que la pelea llegue a su final natural, sin imponer uno a una hora determinada, literalmente, "cuando incluso los soldados más incondicionales se cansen". También indican que “la pelea de almohadas ideal no dejaría rastro de su aparición”, incitando a quienes se apunten al evento a esforzarse por cumplir este ideal y armarse después con guantes, bolsas de basura y escobas para limpiar con el resto del grupo el escenario blanqueado por las plumas de las almohadas.