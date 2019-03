'Wendigo', la novela de una zaragozana que te adentra en el mundo mitológico

'Wendigo', así se llama la primera novela de la zaragozana Judith Vicente de Vera, que presentará el próximo 30 de marzo a las 11.00 en Voga Estilistas Center, en Zaragoza. Aunque se trata de la primera obra que publica, lleva 20 años escribiendo poemas y novelas que se quedaron en un cajón. "Me encanta este mundo, llevo desde los cuatro años escribiendo. Mi abuelo leía mucho y además mi madre es una amante de la palabra escrita, la pasión me viene de familia, ellos me lo inculcaron", relata la joven autora.

Si a Vicente de Vera hay algo que le guste tanto como escribir, eso son los animales. De ahí que haya decidido abordar esta obra de fantasía y ficción distópica que lleva por titulo el nombre de una criatura mitológica ficticia. "El 'wendigo' es un ser mitológico, un animal humanoide, al que se le relaciona con el canibalismo, que aparece en las leyendas de los pueblos algonquinos de la costa este y de la región de los Grandes Lagos, en Estados Unidos y Canadá". Además, también le atraía la idea de escribir una obra basada en 'el wendigo', ya que, según explica, no ha sido tan recurrente como pueden serlo los vampiros.

La autora bebe de canciones, películas, videojuegos y vivencias, pero su fuente real de inspiración está en Asturias, concretamente en Covadonga. "Fui de vacaciones en verano y me enamoré de la naturaleza que la rodeaba. A partir de aquí, las ideas me surgieron solas".

La obra, editada por Círculo Rojo, comenzó siendo el trabajo de primer año en la Escuela de Escritores de Zaragoza, en la que aprendió herramientas para guiarse a escribir. Esto le sirvió también para caracterizar a los personajes que dan vida a la novela. Winslow es uno de estos seres que habitan las copas de los árboles y la curiosidad que siente por los humanos, lleva a este ser y a su hermano Koda a una serie de sucesos que también involucrarán a su manada, a dos cazadores de 'wendigos' y a la ciudad a la que intentan acercarse.

"Creo que es una novela muy interesante y amena de leer. Tiene drama, romance, acción... un poco de todo para que el público esté entretenido", manifiesta.

Con la vista a futuro, la zaragozana tiene una segunda novela ya acabada que espera que pueda publicarse a finales de este año, y actualmente está centrada escribiendo la tercera. Además tiene seis más en un cajón que poco a poco, tal y como asegura, irá escribiéndolas.