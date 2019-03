Cómo crear tu propio universo de fantasía literaria

Lola Basavilbaso Gotor y Luis Constante Luna, dos jóvenes escritores aragoneses, decidieron crear hace diez años un universo de fantasía llamado ‘Êrhis’. Hoy, su segunda novela ya está en el mercado: ‘Las estepas de Avok’.

EL TORTUOSO CAMINO DE TODO JOVEN ESCRITOR

"A los que perseveran". Con estas sencillas palabras cargadas de inspiración, Lola y Luis han dedicado su último trabajo a todos los que siguen adelante pese a las dificultades. Un relato de fantasía épica, merecedor del Sello Talento de la editorial Caligrama, que describe un tortuoso viaje cargado de aventuras para lograr un objetivo (Silas, un joven atrapado por el tedio de la corte, luchará por rescatar a las sacerdotisas del santuario de Talàs, que han sido raptadas por los jinetes de la estepa). Un viaje, un símil, perfectamente trasladable al camino de todo joven escritor, que intenta abrirse paso en el mundo editorial, aunque sin espadas, lanzas o peligrosos jinetes al acecho, pero con voluntad, ilusión y mucho trabajo.

Su fascinación por contar historias responde a unas circunstancias muy particulares. Desde niños, les maravillaban las historias que escuchaban y pronto sintieron la necesidad de escribir las suyas propias. Cuando se conocieron, descubrieron que tenían algo en común: el gusto por narrar, además de por el cine, la lectura y los juegos de rol. El rol, de hecho, "nos permitió inventar historias, lugares y personajes de una forma muy divertida", comentan; y fue la chispa que prendió todo lo que vino después. A ello, se sumó su formación como historiadores del arte en la Universidad de Zaragoza: "Estudiábamos filosofía, historia, arte, y, sin darnos cuenta –continúan–, esos conocimientos nos influyeron en la construcción del mundo de Êrhis. Saber de las culturas pasadas y lejanas nos sirvió para dar forma a algo diferente. Trabajábamos con lo que habíamos aprendido".

"Crees que alguien valorará tu trabajo, pero te das cuenta de que no es lo mismo contar historias que vender historias"

La creación de su primera novela, ‘Êrhis I: la estrella se alza en el cielo’, fue un largo proceso de siete años. Ambientada en una época incierta, en la que el temor y la confusión se apoderan de los hombres, la mirada de los sabios se vuelve temerosa hacia el cielo, donde se alza una misteriosa estrella. El destino de sus personajes se entrelaza en la búsqueda de una antigua espada, cuyos secretos podrían condenar al mundo.

Juntos, Lola y Luis, diseñaron la geografía y la historia de Êrhis, sus religiones, idiomas, culturas, tramas y personajes. Y en 2013, se encontraron con un manuscrito de cerca de mil páginas y una gran pregunta: ¿cuál sería el siguiente paso? Durante todo un año investigaron las diferentes opciones para todo joven autor que quiere publicar: concursos literarios, buscar agente, enviar la obra a editoriales... Todo para encadenar una negativa tras otra. "Eso te cambia el chip –dice Lola–. Crees que alguien valorará tu trabajo, pero te das cuenta de que no es lo mismo contar historias que vender historias". Fue entonces cuando contemplaron la posibilidad de la autoedición, una opción con la que, a priori, no estaban muy conformes, pero que les abrió una puerta para ver publicada su novela en 2015. Encontraron Megustaescribir, ahora llamada Caligrama, la plataforma de autopublicación del grupo editorial Penguin Random House, que les ofreció confianza y unas condiciones atractivas de distribución y venta.

Lola Basavilbaso Gotor y Luis Constante Luna, dos nuevas voces de la literatura aragonesa Javier Floría

EL DESEMBARCO EN EL COMPLICADO MUNDO EDITORIAL

La publicación de ‘Êrhis’ fue el puente para que estos dos autores desembarcaran en el complicado mundo editorial. El tímido éxito de su trabajo no hizo que arrojaran la toalla y siguieron escribiendo, pues era su pasión. "Llevábamos un tiempo a la deriva –añade Luis–, enfrascados en la planificación de las tramas de ‘Êrhis II’, pero sin poner nada sobre el papel". Eso les llevó a escribir ‘Las estepas de Avok’, una motivación para retomar el contacto con la escritura sin salir del universo de Êrhis, pero de una forma muy peculiar. "Descubrimos Nanowrimo (National Novel Writing Month) –cuentan–, un divertido reto, que consiste en escribir una novela de 50.000 palabras, desde el 1 de noviembre hasta la medianoche del día 30 del mismo mes. Y lo hicimos". Y así fue como nació ‘Las estepas de Avok’; claro que aquello solo fue el primer borrador, después, "pasamos varios meses revisando y corrigiendo". Sin embargo, no esperaban lo que ocurriría después.

POR FIN, EL ESPALDARAZO DE UN PREMIO

En 2017, en la primera edición de los Premios Caligrama, ‘Êrhis I: la estrella se alza en el cielo’ obtuvo el Premio Promesa, que ofrecía para su siguiente novela amplios logros editoriales, desde un exhaustivo informe editorial hasta la firma de ejemplares el Día del Libro en Barcelona –el próximo 23 de abril– y en la Feria del Libro de Madrid –del 31 de mayo al 16 de junio–. Después de tanto esfuerzo, por fin, habían encontrado a profesionales que reconocieran su buen hacer. Gracias a este premio, su segunda novela, ‘Las estepas de Avok’, acaba de ser publicada en Caligrama editorial. "Se ambienta en el mundo de Êrhis –argumentan–, pero es una historia independiente y autoconclusiva, muy diferente a nuestro primer libro. Tratamos temas que no nos atrevimos a abordar la primera vez y de un modo más maduro". Este cambio de registro ha puesto de nuevo en marcha la maquinaria para continuar con la segunda parte de ‘Êrhis’, en la que ya se encuentran plenamente inmersos.

"Sin duda, va a ser un camino muy duro. Hay que pelear, sí, pero de todo se aprende. Y hay que leer mucho y variado para no terminar replicando tópicos y estilos"

La actitud y perseverancia de Lola Basavilbaso y Luis Constante son fuente de inspiración para todos aquellos que deseen abrirse camino como escritores. Y animan a dar el salto a cualquiera que tenga la inquietud de escribir historias y de compartirlas: "Va a ser duro –dicen–. En muchas ocasiones, te planteas para qué vas a seguir escribiendo. Hay que pelear, sí, pero de todo se aprende". Y a los que quieran seguir sus pasos, les aconsejan que no hay que conformarse, jamás, "sobre todo con uno mismo", y que tienen que agotar todas las vías. Y, por supuesto, "leer mucho, variado y bien –insisten los escritores–; nunca se debe beber de un único género o se corre el riesgo de acabar replicando tópicos y estilos".

"CREEDME, TODO SUCEDIÓ TAL Y COMO HE RELATADO"

Este increíble viaje, tan maravilloso y lleno de aventuras, no ha hecho nada más que empezar. Aún queda mucho que contar sobre el mundo de Êrhis y sus autores. Quizá, haya quien dude o se muestre escéptico ante el camino recorrido por estas dos promesas de la literatura, así que quién mejor que uno de sus personajes para atestiguar su trayectoria: "Toda historia arrastra consigo la sombra de la mentira: el mal se torna más oscuro, la valentía se agiganta y la voluntad siempre prevalece. Pero, creedme, todo sucedió tal y como he relatado".

Portal de acceso a la página web del universo Êrhis creada por los escritores Javier Floría

EL UNIVERSO ÊRHIS

El universo de Êrhis supera lo narrado en las novelas. En la web www.erhis.com, creada por los propios autores, tenéis toda la información referente a las regiones que forman este mundo, sus culturas, idiomas, magia, ilustraciones de los personajes realizadas por Lola Basavilbaso, mapas y hasta un blog dedicado a la fantasía con reseñas, noticias y secretos para los lectores más aguerridos.