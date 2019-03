Un error de la Academia cambia 17 nominaciones de los premios Simón

Problemas para los premios del cine aragonés a diez días de celebrarse su gala de entrega. La Academia del Cine Aragonés, dirigida por Jesús Marco, anunció ayer que ha detectado un "error matemático" en el procedimiento para elegir los trabajos nominados a los premios Simón de este año, cuya gala se celebra el próximo día 29 de marzo. Por ello, la Academia ha decidido eliminar 17 nominaciones, añadiendo otras 16 en su lugar.

Entre los afectados, Ignacio Estaregui, director de ‘Miau’, que ha perdido dos nominaciones, a mejor director y a mejor guión. El realizador afirmó ayer sentirse "sorprendido por cómo se hacen las cosas en la Academia". En las mismas categorías han sido eliminadas las dos nominaciones de Fernando Vera, cuyo cortometraje, ‘Robarte una noche’, "se ha visto perjudicado por este error –dijo ayer Vera–. Ha pasado de cinco nominaciones a dos, me parece un error lamentable".

Ignacio Estaregui: "Estoy sorprendido por cómo se hacen las cosas en la Academia"

En el otro lado de la balanza, Elena Cid, directora del documental ‘Becquer y las brujas’, ha pasado a estar nominada en las categorías de mejor guión y mejor montaje. Alfonso Kint, realizador del documental ‘Soñando un lugar’, también ha visto como, de repente, su trabajo tiene dos nominaciones más, a mejor montaje y a mejor documental. "Por un lado, me he alegrado. De hecho, no entendía que no estuviera –dijo ayer Kint–. Por otro lado, lo siento mucho por los afectados". Sergio Jiménez Lacima, compositor ejeano de la banda sonora de la película ‘Solo’, se alegró por su nueva nominación pero "el asunto no sabe bien por los afectados", dijo.

Un "error matemático" en las nominaciones de los premios Simón

El "error matemático", como lo denominan desde la entidad, se produjo en la primera votación de los premios, mediante la cual se escogen los trabajos nominados. En esta fase participan dos jurados: uno, formado por los miembros de la Academia; y otro, por un "jurado profesional" escogido por la junta directiva de la institución. Sus votos se ponderan en un 40 y un 60%, respectivamente. Pero hubo un problema: ambos jurados no votaron con el mismo método. Por una parte, "el jurado votó los trabajos del 1 al 5. Por otra, los académicos votaron directamente, de uno en uno, entre los audiovisuales propuestos. Luego, no convertimos las dos notas al mismo valor. Se cogió el resultado tal y como salió", explicó ayer Jesús Marco. "Ha sido grave, menos mal que nos hemos dado cuenta", reconoció.

El proceso cuenta con "todas las garantías", según Marco, aunque no se realiza ante notario. El jurado profesional fue elegido por el vocal de la Academia Roberto Sánchez. "Al estar ponderados los votos, el sistema posibilita que no entren trabajos a los que se haya votado por amiguismo", afirmó. Tras puntualizar que él no fue el responsable de realizar el cálculo, dijo que el nuevo resultado es "lo justo". "Aunque moleste, si estaban nominadas algunas películas, era de manera incorrecta", añadió. Daniel Calavera, crítico de cine de HERALDO, fue miembro de ese jurado profesional. "Me alegré mucho cuando me llamaron para ser jurado, pero creo que se podría haber hecho de una manera más fácil".

Roberto Sánchez: "Aunque moleste, si estaban nominadas algunas películas, era de manera incorrecta"

El director de la entidad reconoció ayer su responsabilidad en este suceso. Preguntado por si había comunicado el nuevo resultado a los afectados, Marco dijo que se lo había dicho a "todos". "He ido uno por uno. Les he explicado el proceso", añadió. A pesar de ello, algunos conocieron la noticia a través de las redes sociales o del correo electrónico que recibieron ayer todos los académicos. Tampoco han recibido las tablas de Excel con el resultado de la votación, como sí ocurrió la primera vez. Al cierre de esta edición, la web de la Academia no recogía el cambio en las nominaciones. Solo la página de Facebook de la Academia lo anunció.

La gala de los Premios Simón "se celebrará", aseguró ayer Marco. "Todo sigue igual", añadió. Ahora, los académicos deberán volver a votar para elegir a las películas premiadas. El plazo termina el próximo día 25.