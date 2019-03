Londres es la ciudad más ‘instagrameada’ de Europa, con casi 120 millones de hashtag, según un ranquin elaborado por la web de alquileres vacaciones Hometogo, en el que la sigue muy de cerca París (100,8 millones) y, con más diferencia, Barcelona que con 47,3 millones de hashtags logra el tercer puesto del podio. La web ha publicado una clasificación con los 15 destinos turísticos más ‘instagrameados’, entre los que aparecen otras ciudades españolas, como Madrid (31,2 millones), Valencia (14 millones), Málaga (4,5 millones) y Benidorm (1,1 millones).

En medio de ellas se cuelan tres capitales europeas: Roma un clásico de siempre que roza los 45 millones de hashtags, Ámsterdam (26,7 millones) y Lisboa con 17,7 millones de hashtags, que confirman que la ciudad lusa, como el resto del país, es una de las tendencias en alza entre los destinos europeos.

Los expertos de la web explican que no siempre las apariciones en Instagram se traducen directamente en visitas a la ciudad. Desde Hometogo señalan el ejemplo de Ámsterdam que, pese a ocupar el séptimo lugar por número de hashtags, “ha sido la ciudad más buscada por los viajeros en 2018", según las búsquedas de alquileres vacacionales realizadas en esta plataforma digital. Pese a ello, no hay que pasar por alto la influencia de esta red social sobre los destinos turísticos. Según afirma un experto en marketing digital de la web vacacional: “La presencia en redes sociales como Instagram es muy importante, pues se ha comprobado que pueden ayudar a aumentar ventas a través de vídeos, con creatividades muy dinámicas, etc".

También para reservar

Conscientes de ello, los agentes turísticos tanto privados como públicos, están cada vez más atentos a esta red social, -que no hay que olvidar que cuenta con 1.000 millones de usuarios activos-, y que además ha dejado de ser simplemente un lugar de inspiración para incluir entre sus funciones el proceso de reservas de manera directa. La aerolínea Easyjet permite reservar un vuelo a través de una foto en Instagram y Open Table (la plataforma de restaurantes de la web de viajes booking) ha diseñado una herramienta que se puede integrar en la app para hacer reservas comer o cenar en sus establecimientos registrados.