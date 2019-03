Julia Lallana: "Ojos negros' nos ha unido más como hermanas"

La joven zaragozana Julia Lallana protagoniza el filme ‘Ojos Negros’, dirigido por Marta Lallana e Ivet Castelo en una cinta en la que interpreta el papel de Paula, una joven de 14 años que debe pasar las vacaciones en casa de su abuela, a la que apenas conoce, en la localidad turolense de Ojos Negros.

Debutar como actriz es una película así ha debido ser toda una experiencia...

Para mí ha supuesto descubrir un mundo totalmente nuevo y muy especial. Cursé un año de teatro cuando tenía 11 años, y eso fue lo más cercano a actuar antes de debutar como actriz en la película. Para mí el mundo del cine siempre va a tener un significado especial porque me hizo aprender y verme capaz de realizar algo que no había intentado antes.

¿Fue un reto especial interpretar a la protagonista bajo las ordenes de su hermana?

Mi hermana y yo nunca habíamos trabajado juntas y menos en algo que es tan importante para ella, pero ha sido definitivamente una forma de unirnos más como hermanas. Creo que ha supuesto un reto muy especial en el que nos hemos ayudando y apoyando mucho la una a la otra, ha significado mucho para las dos.

¿Qué parte del rodaje ha disfrutado más y cual le ha parecido más complicada?

Definitivamente tener que improvisar en algunas de las escenas fue un reto para mí. 'Ojos Negros' no es una película que tenga un guión muy rígido, nos dejaban mucha libertad para improvisar o cambiar partes del dialogo. Yo no había actuado nunca, así que improvisar siempre me resultaba difícil pero al final siempre acababa siendo lo más divertido. Disfrutaba mucho cuando Alba y yo trabajábamos con las directoras para tener nuevas ideas sobre el guión y para practicar la improvisación.

Después de esta experiencia, ¿le gustaría seguir actuando en más películas?

Es algo en lo que he estado pensando mucho últimamente. Me encantaría seguir cursando interpretación y, sin duda, seguir haciendo películas me gustaría mucho. Hacer esta película me abrió los ojos en relación al mundo del cine y me hizo pensar que tal vez me gustaría dedicarme a algo relacionado cuando sea mayor.