San Patricio se celebra en Zaragoza con citas apocalípticas, de humor y musicales

Cada 17 de marzo, los irlandeses celebran la festividad de San Patricio, su patrón, e inundan de verde todos los rincones del planeta. Como no podía ser de otra forma, los españoles, en su costumbre habitual de disfrutar de todas las fiestas del mundo, se animan, también, con esta. Los aragoneses no podían ser menos y para este fin de semana son varias las propuestas culturales y de ocio que celebran esta conmemoración. También hay otras citas que no se han programado expresamente por el patrón irlandés. El Circo de los Horrores, Toni Bright, Alex Clavero y un sinfín de actividades infantiles se podrán disfrutar este fin de semana en Zaragoza. Heraldo Ocio selecciona los planes que no te puedes perder.

San Patricio en Zaragoza

El patrón de Irlanda llenará las cervecerías más típicas de Zaragoza de aquellos irlandeses que viven en Aragón y de aquellos aragoneses que quieren acercarse hasta las costumbres de este país. La programación de la Sala López ha incluido esta celebración entre sus actos. En concreto, el viernes 15 celebrará su particular Saint Patrick's con las bandas 13 Krauss y Ebri Knight.

El Circo de los Horrores

La compañía presenta su cuarto espectáculo 'Apocalipsis', una ficción que podría llegar a ser real si no se presta atención al planeta. Esta ópera de rock circense fusiona, por primera vez, el mejor rock, la majestuosidad de la ópera, el ritmo del teatro musical y los números más arriesgados de un circo renovado. Todo ello en un ambiente "terriblemente divertido", en el que el mundo ha colapsado y está sumido en un caos medioambiental. El espectáculo se puede disfrutar hasta el domingo 17. El sábado y el domingo habrá doble función.

Humor en el ZGZ Comedy

También habrá humor en la capital aragonesa con una nueva entrega del Festival ZGZ Comedy. En esta ocasión, el cómico Alex Clavero actúa el sábado en la Sala Oasis con su espectáculo 'Mi madre es Trending topic', donde muestra lo mucho que ha cambiado el mundo en tan poquito tiempo.

Un fin de semana repleto de magia

Tampoco podía faltar la magia en Zaragoza que, como cada fin de semana, inunda el Sótano Mágico. El mago e ilusionista Toni Pons es el protagonista de las sesiones nocturnas de la sala con su función de hipnosis. Para el público familiar, Pepín Banzo ofrecerá su particular festín mágico, mientras que Sergio Cisneros vuelve con su magia familiar.

Otro escenario que se llena de magia este viernes es el Teatro de las Esquinas que recibe a Toni Bright, uno de los mejores y mas afamados magos de la mente de nuestro país. El ilusionista ofrece su espectáculo 'Creer para ver', donde se dará respuesta a cuestiones como ¿es posible entrar en tus recuerdos? o ¿existen los duendes?

Otros conciertos y espectáculos teatrales

Además de los artistas citados con anterioridad, la capital aragonesa también recibe otras propuestas musicales. Antílopez es la propuesta del sábado de la Sala López, mientras que el domingo, en ese mismo escenario, se podrá disfrutar de Radio Moscú. Para el sábado también se ha programado una nueva sesión del ciclo Azotea de las Estrellas. En esta ocasión es la banda NØM, quienes ganaron en 2016 el ZerbuRock y un año después participaron en el Festival ‘De Ida y Vuelta / Aller Retour’ de intercambio de grupos entre Aragón y la región francesa de Aquitania. La propuesta musical para el domingo llega a Caixaforum de la mano de Spanish Brass, uno de los quintetos de metal más dinámicos y consolidados del panorama musical español. En el ámbito teatral, el sábado la Doctora Aspasia regresa a Arbolé con su 'Pasar por el aro', una comedia social y deportiva que cala hondo y nos empapa.

Actividades infantiles

Junto a algunas de las propuestas ya comentadas, los más pequeños de la casa pueden disfrutar de otras citas. El sábado, 'El dragón de la música' llega a la Sala Luis Galve con una función en la que los niños podrán tocar los instrumentos. La propuesta de Espacio Bebé para ese mismo día es 'Busco y rebusco', y en Teatro Arbolé, serán 'Las aventuras de la caballera REIVAJ en el desierto caluroso' las que se pueden disfrutar tanto el sábado como el domingo.

