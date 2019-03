¿Llegará a cumplirse el 'Apocalipsis' que el Circo de los Horrores trae a Zaragoza?

Un mundo desolado y enfermo donde, debido al cambio climático, unos pocos supervivientes habitan en una tierra devastada. Este es el escenario hipotético que el Circo de los Horrores propone en su nuevo espectáculo 'Apocalipsis', que llega a Zaragoza del 14 al 17 de marzo. Este ambiente, lejos de ser ficticio, es "lo que podría llegar a ser la Tierra en 200 o 300 años, si no ponemos remedio", según afirma el director artístico del espectáculo Suso Silva, quien, además, participa en la obra.

Silva es, además, quien ideó el argumento de esta producción, la cuarta del Circo de los Horrores. "Cuando mi hijo de cinco años me preguntó qué pasaba con unos niños que habían muerto en una patera y no supe qué contestarle, me di cuenta de que íbamos hacia ese apocalipsis- cuenta el director-. Después supe contarle que era un privilegiado aunque viviéramos en una sociedad en la que nos queríamos tan poco". Fue entonces cuando concibió este espectáculo que intenta romper con las discusiones en torno a las banderas, las fronteras y pretende concienciar sobre el cambio climático, aunque, como en espectáculos anteriores, la trama gira en torno al humor, los números acrobáticos y la interacción con el espectador.

Lejos de adoctrinar al público, desde el Circo de los Horrores intentan "dar un mensaje a través de un 'show' terriblemente divertido y brutalmente estético". Para conseguirlo, han creado una ópera rock circense que fusiona, por primera vez, el mejor rock de antaño, un flamenco apocalíptico y algunos de los mejores pasajes operísticos, todos ellos en directo, junto con algunos números acrobáticos que dejan sin respiración, de los que Silva destaca los locos motoristas que realizan acrobacias en una esfera o los hombres pájaro en el trapecio volante.

Con esta puesta en escena, "nos alejamos del terror más convencional de los mitos para acercarnos al real, al que a mí me causa auténtico pavor: los problemas sociales, políticos, religiosos, el cambio climático... El terror que nos produce lo que van a heredar nuestros hijos", detalla el artista, quien asegura que el público va a reír mucho con esta fusión entre terror y diversión. Por ello y como el propio Silva advierte se trata de una función para todas las edades.

¿Cómo se consigue esta estética apocalíptica?

Los espectadores van a presenciar devastadores elementos de la naturaleza: una impresionante sucesión de lluvias torrenciales, vientos huracanados, grandes tormentas eléctricas y de arena y hasta fuego volcánico. Junto a la escenografía, los actos circenses, la música en directo y los efectos especiales, el impacto del espectáculo se potencia con el vestuario, cuya peculiaridad reside en que se ha confeccionado y una vez terminado se ha trabajado para romperlo y proporcionarle ese aspecto apocalíptico. El maquillaje es otra de las piezas claves. En concreto, para caracterizar al Regente, el personaje al que interpreta Silva, hace falta una hora y media de 'chapa y pintura'.

Funciones, horarios y entradas

El nuevo espectáculo de el Circo de los Horrores se puede disfrutar en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza del 14 al 17 de marzo. El jueves y el viernes, las funciones serán a las 20.30. El fin de semana habrá doble función, el sábado a las 18.45 y a las 22.15; y el domingo, a las 17.00 y 20.00.

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial del espectáculo o en la red de cajeros Ibercaja o Ibercaja.es. Los tickets tienen un rango de precios desde 16,50 euros a 61,50 euros más gastos de gestión según la zona de butacas. Además, 24 horas antes del comienzo del espectáculo hay descuentos de entre el 10 y el 40% según el día de la función.