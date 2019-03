Sony Interctive Entertainment ha anunciado este martes que PlayStation Now ya está disponible en España. Así, los jugadores podrán disfrutar vía ‘streaming’ de más de 600 videojuegos -de forma instántanea en la nube sin necesidad de adquirirlos físicamente-. El servicio también está disponible para Italia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia, y está operativo para juegos de la PS4, la PS3 y la PS2.

Este servicio mediante suscripción se puede utilizar tanto desde la propia PS4 como a través de un PC con Windows. PS Now también permite descargar los videojuegos de PS4 y PS2 directamente a la consola PS4 para poder jugar sin conexión y a la resolución nativa del título.

El catálogo de juegos de PS Now incluye títulos aclamados por la crítica como: 'Red Dead Redemption', 'Bloodborne', 'The Last of Us' y 'God of War III Remastered'; otros como 'Mortal KombatX', 'For Honor' o 'WWE 2K18'; y experiencias para toda la familia como 'LEGO BatmanIII: Más allá de Gotham', 'Ratchet & Clank: Todos para uno' o 'Sonic Generations'.

La suscripción al servicio PS Now tiene un precio de 14,99 euros al mes o de 99,99 euros al año. El registro se puede hacer a través de la app de PS Now, en PlayStation Store o en la página web de PlayStation. Por otro lado, todos los usuarios de PlayStation podrán acceder a una prueba del servicio gratuitamente durante siete días. El catálogo se actualizará todos los meses con nuevos juegos.