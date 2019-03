Los Gutiérrez Caba conquistan los Fotogramas de Plata

Emilio Gutiérrez Caba ha brillado esta noche con un homenaje en los Fotogramas de Plata, en los que también se ha premiado a su sobrina nieta, Irene Escolar, como mejor actriz de teatro por “Mammón”, y a una ausente Penélope Cruz y a Antonio de la Torre.

Penélope Cruz no ha asistido esta noche a la 69 edición de los Fotogramas de Plata, cuyos lectores la han escogido como mejor actriz de cine por su papel en “Todos lo saben”, por la que también estuvo nominada en los Goya.

Inma Cuesta ha sido la encargada de recoger el premio de Cruz en esta gala de ausencias celebrada en el Florida Retiro, y ha leído un mensaje de la actriz: “Siento mucho no poder estar ahí. Quiero agradecérselo a los lectores que me han votado y a esta maravillosa revista”.

Tampoco ha podido estar presente el director Javier Fesser que, tras el glorioso paso de “Campeones” por los Goya, también se ha llevado el reconocimiento de los lectores de Fotogramas a mejor película de 2018.

Aunque Fesser sí ha hecho acto de presencia a través de un vídeo en la pantalla de la pequeña sala del Florida, donde ha bromeado sobre la popularidad de una de sus competidoras, “El reino”. “Tanto ‘El reino’, tanto ‘El reino’... ¡Si han sacado sus protagonistas de los telediarios!”, bromeaba Fesser desde Filipinas, donde se encuentra rodando su nueva película.

“El reino” sí ha acabado por triunfar en esta noche con su también triunfador, Antonio de la Torre, como mejor actor de cine en 2018.

“Quisiera compartir este premio con los miles de políticos decentes que tenemos en este país”, ha dicho el actor al término de la breve gala de estos premios que no solo reconocen al cine, sino también a la televisión y al teatro.

La noche comenzaba pasadas las 21:15 horas, después de la alfombra roja por la que habían desfilado intérpretes como Anna Castillo, Cayetana Guillén Cuervo, Juan Echanove, Ricardo Gómez, y directores de cine como Álex de la Iglesia, y con otras ausencias como la del nominado Paco León, que se encuentra trabajando en México.

Noche que comenzaba ya con cuatro premios seguros, los otorgados por 51 críticos de cine y 39 de televisión consultados por Fotogramas.

“Fariña” como mejor ficción televisiva del año; “Entre dos aguas”, de Isaki Lacuesta, como mejor largometraje; la ya triunfadora en los Óscar, “Roma”, de Alfonso Cuarón, como mejor película extranjera y “Killing Eve”, mejor serie extranjera, eran esos premios otorgados por los críticos en esta 69 edición.

“Fariña” no ha podido hacerse también con el premio a la mejor serie elegida por los lectores -aunque su protagonista, Javier Rey, sí que ha conseguido el de mejor actor de televisión-, que se han decantado por el blanco y negro de “Arde Madrid”, anteponiéndose también a la producción española de Netflix “Élite”.

La maestra de ceremonias, Ana Morgade, ha tenido unas agradecidas palabras hacia su predecesora, Anabel Alonso, y después ha agradecido su presencia a los nominados que han asistido, a pesar de tener unas agendas “más liadas que Malú y Albert Rivera”.

“Este es el Fotogramas de siempre, como nunca”, vaticinaba la humorista en el Florida Retiro, donde Irene Escolar ha sido la primera en recoger un galardón en la categoría de teatro gracias a “Mammón”.

Ahí competía con dos veteranas, Aitana Sánchez-Gijón y Lolita Flores, y también se lo ha dedicado a otros veteranos, sus tíos Julia y Emilio Gutiérrez Caba, quien más tarde recibía el Premio Homenaje de la 69 edición de los premios.

Premio que ha entregado Álex de la Iglesia, después de un ovacionado discurso: “Ojalá pudiera pertenecer a vuestra familia. Todos sois maestros en lo que hacéis. Es alucinante, pero todos sois maestros en lo que hacéis y os quiero un montón. Justificáis que este país esté en pie”.

“Álex, has dicho cosas tan bonitas que ya no sé qué decir. Estoy emocionado por las palabras de mi sobrina nieta, que me ha dedicado el premio. Yo también se lo dedico a toda la familia, como no podía ser de otra manera”, ha agradecido Gutiérrez Caba.

“Mammón” ha continuado su noche de gloria con el premio a Ricardo Gómez a mejor actor de teatro, que ha agradecido el “obvio sentido de confusión” de los lectores al votarle a él frente a José María Pou y Juan Echanove. “Jódete, tío”, le ha dedicado entre risas a su antiguo compañero en “Cuéntame cómo pasó”.

“Siempre estoy nominada y nunca me lo dan”, ha dicho entre risas Najwa Nimri cuando ha recogido el premio que los lectores le han otorgado como mejor actriz de televisión en 2018 por “Vis a vis”.

Ficción que comenzó en Atresmedia, que revivió Fox y que ahora se ha despedido abruptamente: “Han sido cuatro años súper duros, partiéndonos la cara todas como perras”, ha dicho la actriz en el escenario, que ha agradecido el apoyo de su “marea amarilla”.