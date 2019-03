La noria, la montaña rusa... y el ‘Fortnite’

Las atracciones tradicionales no van a desaparecer ni van a dejar de entretener a los niños, pero el Parque de Atracciones de Zaragoza busca este año atraer a los más pequeños con lo que más les gusta ahora: ‘Fortnite’. Para ello, el complejo de ocio aragonés ha puesto en marcha el ‘Game park’, un lugar para amantes de los videojuegos que estará funcionando hasta mañana, domingo, en el arranque de esta temporada, la 45 desde que el parque abrió sus puertas, un 1 de agosto de 1974.

Desde ayer, cualquiera puede ya acercarse al restaurante del parque para ver las 16 zonas temáticas instaladas por este acontecimiento. ‘Fortnite’ no es lo único a lo que se puede jugar, pero sí es el atractivo más potente de la sala, llegando a dejar con un aspecto un tanto desangelado las otras áreas. Entre ellas, simuladores de conducción de realidad virtual, ordenadores con todas las prestaciones necesarias para jugar, videojuegos para aprender a bailar y, también, unas mesas donde alejarse de las pantallas con juegos como ‘Catán’, ‘Monopoly’ o ‘Carcassonne’. Este último "es muy divertido y engancha", aseguró Leticia Martín, que compartía mesa con otros dos amigos –aunque eran los únicos que se dejaron llevar por lo analógico–.

Simuladores de conducción mediante realidad virtual en 'Game park'. Toni Galán

Entre los títulos que se pueden probar hay algunos de los cuales se celebran torneos como ‘Aero fighters’, ‘Fifa 19’, ‘Street Fighter’ o, en efecto, ‘Fortnite’, cuya primera ronda empezó ayer. Gorka Ortego estaba en el equipo ganador de ese primer combate, aunque él se reconoce "de nivel medio" como jugador. El acto lo ve "muy bien", porque "no se hacen muchos así" en la capital aragonesa.

No le falta razón. El anterior fue el ‘ZGamer’, celebrado durante las Fiestas del Pilar de 2018. Allí también estaba Lune Dark Wolf, zaragozana que hoy participa en el certamen de ‘cosplayers’ –jóvenes que se caracterizan de personajes de videojuegos–. Ella va de Katarina, una maga del juego ‘League of legends’ –otro de los fenómenos de masas en el ámbito de los píxeles–. Los chavales se pirran por hacerse fotos con ella y su compañera, Kate Kay, que encarna también a una bruja pero, en este caso, del juego ‘The Witcher 3’.

"Queremos que crezca la afición por los 'esports' en toda España. Jugamos en directo con ellos"

No son las únicas con magnetismo para recibir peticiones de selfis, ya que en estos encuentros no solo se juega, sino que también se interactúa con los ídolos. Es el caso de los deportistas del Movistar Riders, uno de los equipos más importantes de ‘esports’ –ligas de videojuegos– en España. "Queremos que crezca la afición por toda España –explicó Jorge ‘Taz’ Ibáñez, mánager del club–. Jugamos en directo con ellos".

Hoy es el turno de conocer a dos ‘youtubers’: ‘Dollar’ y ‘Ollie’. Ambos protagonizan un pase para poder charlar con sus ‘fans’ unos minutos (13.00) y, mañana, jugarán a ‘Fortnite’ con los asistentes (11.00).

También se han instalada máquinas 'arcade' de los años ochenta. Toni Galán

Los que no le vean el atractivo a estos videojuegos o no compartan afición deportiva por los Riders también tienen sus alternativas de ocio –además de montarse en la noria–. Se ha instalado un escenario donde actuará el grupo Los Atunes (hoy, a las 12.00 y a las 23.00) y también hay una exposición de coches con un Kitt –luces rojas en el capó incluidas–, y un DeLorean como el de ‘Regreso al futuro’. Si lo usaran en 1974 para ver la apertura de temporada del Parque de Atracciones de Zaragoza en 2019, puede que no se llevaran una gran sorpresa, porque para los amantes de lo retro también hay máquinas recreativas de los años ochenta donde demostrar que en el siglo XX también había auténticos ‘gamers’.

El horario de todas las actividades puede consultarse aquí, donde también pueden comprarse anticipadamente las entradas, que tienen un precio de 21 euros (si se mide más de 1,10 metros) y de 15 (si se mide menos).