'Legacy', juegos de usar y tirar

La afición a los juegos de mesa está creciendo en los últimos años. Cada vez son más las personas que, en busca de una oferta de ocio alternativa, se lanzan al mundo de los dados y los tableros. En consecuencia, los autores y las editoriales buscan novedades frescas, con un toque original y diferente que logre captar la atención de los usuarios. Así surgieron los llamados ‘Legacy’, juegos de mesa en el que la narrativa es muy importante y que cuentan con un número de partidas predeterminadas, en las que se van descubriendo y desbloqueando partes del juego y donde las acciones de los usuarios afectan al curso de la historia y a las partidas venideras. Una vez los jugadores llegan al final de la narración, que puede conllevar un número X de partidas, el juego queda inservible, o casi.

Aunque en un principio, y visto desde fuera, pueda parecer poco atractivo, la experiencia que ofrece un ‘Legacy’ es incomparable con la de los juegos tradicionales. Como quien comienza a leer las primeras páginas de un libro sin saber qué vendrá luego, estos juegos empiezan con un planteamiento base y muchos secretos e incógnitas por descubrir. Los participantes tendrán que interactuar con los elementos del juego, recortando materiales, poniendo pegatinas en el tablero, abriendo cajas misteriosas, aprendiendo a jugar con nuevos personajes Los giros y las sorpresas serán los protagonistas de todas las sesiones. Además, los jugadores deberán tomar decisiones que condicionarán la siguiente partida, por lo que la experiencia será, en cierta forma, única. Finalmente, el tablero y los elementos del juego quedarán modificados, por lo que, aunque en algunas ocasiones los juegos ofrecen un uso después del ‘Legacy’, nunca volverá a ser lo mismo. Igual que no puedes leer de nuevo tu libro favorito como si fuera la primera vez, no jugarás un ‘Legacy’ que ya has disfrutado.

El nombre viene de la informática, donde se llama ‘Sistema Legacy’ a un ‘sistema heredado’, lo que implica que una serie de condiciones pasadas afectan al presente; justamente lo que sucede en este tipo de juegos. Aquellos aficionados a juegos de rol o Warhammer comprenderán mejor que nadie este tipo de sistema.

Uno de los primeros juegos de este tipo en ver la luz fue Risk Legacy, una vuelta de tuerca al conocido Risk, que ofrece un modo campaña compuesto por 15 partidas en el que las reglas y los elementos van adquiriendo mayor complejidad a medida que pasa el tiempo. Conquistar países y acabar con el rival será solo el comienzo de la aventura.

También cosechó grandes éxitos el Pandemic Legacy, que incluso sacó una segunda edición. Las enfermedades asolan el mundo y vuestra misión será impedirlo. Sin revelar ninguna sorpresa para no hacer ‘spoilers’, solo decir que todo puede pasar cuando el planeta está peligro

Más sencillo que los anteriores es el Charterstone, un juego competitivo en el que tendréis que crear vuestra propia aldea. A medida que vayáis jugando aparecerán nuevos edificios, acciones, estrategias y sorpresas que jamás imaginarías.

Además de los mencionados anteriormente, Seafall, Chronicles I: Origins, Gloomhaven o Aeon’s End son algunos de los títulos ‘Legacy’ que ya están en el mercado.

- Ir a Planes de Ocio de Heraldo.